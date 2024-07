"Gibraltar é espanhol". Cântico de Morata e Rodri motiva queixa na UEFA

Gibraltar é um dos vários territórios ultramarinos do Reino Unido desde a assinatura do Tratado de Utrecht, em 1711. É, no entanto, disputado por Espanha desde a ditadura de Franco.

No site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol pode ler-se que “a ocupação dos britânicos não corresponde aos requerimentos da lei internacional. E é por isso que a Espanha sempre destacou que a ocupação do istmo é ilegal e sempre exigiu o seu retorno incondicional. A Espanha não reconhece a ocupação do istmo ou da cerca como fronteira”.

A relação tensa passou para o futebol quando a Espanha tentou impedir que Gibraltar se juntasse à UEFA. O país candidatou-se pela primeira vez em 1997, depois da entrada das Ilhas Faroé, que pertencem ao reino da Dinamarca. O país nórdico não contestou a candidatura, mas o mesmo não aconteceu com Gibraltar, que recebeu forte resistência espanhola.