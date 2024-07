O passado olímpico de Felipe e o apaixonado William: a realeza na final do Europeu

De um lado do ‘ringue’, o Rei de Espanha, Felipe VI, 56 anos, 1.97m, que gosta de squash e esqui.

No entanto, a modalidade em que mais se destacou foi na vela. Participou no Campeonato do Mundo de 1990 (quinto classificado) e sétimo nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, terminando em lugar de diploma olímpico.

Sendo adepto de futebol em geral, e do Atlético de Madrid em particular, Felipe já marcou presença nas bancadas da Alemanha para ver ‘la roja’ contra a Itália. Na ocasião acabou por elogiar Lamine Yamal, a nova estrela espanhola, agora com 17 anos.

Do outro lado da barricada, William, príncipe de Gales e herdeiro do trono de Inglaterra, 42 anos, 1.91m, tem gosto particular por râguebi e polo, modalidade que pratica com regularidade. E um adepto a sério do Aston Villa, consta.

No Euro 2024 foi visto a assistir intensamente, com o filho, aos penáltis do Inglaterra-Suíça e à mais calma partida contra a Dinamarca.

Em companhia de William, na final, vai estar, em estreia, o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Este domingo há outro evento de grande relevo: a final do torneio de Wimbledon. Mas a escolha está feita, será a princesa Kate Middleton a entregar o troféu ao vencedor da partida entre Carlos Alcaraz, um espanhol entre britânicos, e Novak Djokovic.