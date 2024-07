Kane. “Trocaria tudo na minha carreira por uma vitória”

O avançado (e capitão) da Inglaterra, Harry Kane é um dos mais goleadores do futebol atual mas é “pé frio” no que a títulos diz respeito.

Na véspera de disputar a final do Euro 2024, contra a Espanha, Kane não tem dúvidas: “Trocaria tudo o que consegui na minha carreira por uma vitória e uma noite especial ao serviço da Seleção”.

“Conquistar o Euro 2024 e levantar o troféu significaria muito, não só para a equipa mas também para o país. Seria sem dúvida o melhor e maior momento na minha carreira de jogador e acredito que para os adeptos também”, refere.

O goleador do Bayern Munique acrescenta: “Chegar a esta final mostra uma enorme consistência, tendo em conta que muitos de nós ficámos desfeitos com a derrota frente à Itália no último Campeonato da Europa. Há que dar mérito ao trabalho que todos realizámos e reforçar que estamos desesperados para atingir o principal objetivo nesta competição”.

O Espanha – Inglaterra, final do Euro 2024, vai decorrer este domingo, em Berlim, a partir das 20h00.