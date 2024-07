Há quase 20 anos, Jesús Navas e Southgate cruzaram-se no relvado para disputar um troféu

Nessa equipa do Sevilha, que era composta por jogadores de grande qualidade como Luis Fabiano, Saviola ou Dani Alves, andava por lá um jovem extremo-direito que, apesar dos seus 20 anos, era titularíssimo e dava nas vistas pela fúria dos movimentos e velocidade.

O último jogo da sua carreira podia ter terminado de forma épica, no entanto transformou-se num pesadelo, com a goleada por quatro bolas a zero dos andaluzes. Enzo Maresca, o novo treinador do Chelsea, fez dois golos.

Esse foi o último jogo da carreira do antigo defesa inglês, agora selecionador. Desde 1988, Southgate vestiu as camisolas de Crystal Palace, Aston Villa e Middlesbrough. O internacional inglês representou a seleção inglesa nos Europeus de 1996, onde falhou o tal penálti contra a Alemanha, e 2000 e nos Mundiais de 1998 e 2002.

Há quase 20 anos, Jesús Navas e Gareth Southgate dividiram o relvado do Philips Stadium, em Eindhoven, na final da Taça UEFA, na qual o Sevilha venceu o seu primeiro troféu europeu. Do outro lado estava o Middlesbrough, capitaneado por Southgate.

Do outro lado estavam feras como Mark Viduka, Fábio Rochemback e Jimmy Hasselbaink, o neerlandês que passou pelo Campomaiorense e Boavista e que agora é adjunto de Southgate.



O agora lateral-direito da seleção espanhola, que regressou ao Sevilha em 2017 depois de quatro anos no Manchester City, tornou-se, na última terça-feira, o jogador de campo mais velho a participar nas meias-finais de um Europeu ou Mundial. Tem 38 anos e 231 dias, ultrapassando o alemão Fritz Walter e o sueco Gunnar Gren, que dividiam o recorde desde o Mundial de 1958, quando ambos jogaram com 37 anos e 236 dias.

No domingo, o capitão do Sevilha vai ter a oportunidade de se tornar o primeiro jogador da história da modalidade a conquistar dois Europeus, uma Liga das Nações e um Mundial. O camisola 22 da seleção espanhola já se tornou o primeiro jogador a conquistar as três competições.

E há outro dado assombroso: o futebolista, nascido em Los Palacios y Villafranca em 1985, chegou sempre às finais das competições em que participou com a seleção (Mundial 2010, Euro 2012 e Taça das Confederações 2013), isto para nem falar nas quatro Taça UEFA/Liga Europa e na Supertaça Europeia que conquistou com o clube do coração.

No jogo que se irá realizar no Olympiastadion, em Berlim, Navas e Southgate vão protagonizar um novo duelo e novamente com um troféu em disputa.