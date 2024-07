No século XXI só países do sul venceram Europeus

O último campeão europeu do século XX foi a seleção da França, que levantou o seu segundo troféu em terras neerlandesas. Porém, a partir do primeiro torneio da UEFA do século XXI, realizado em 2004, em Portugal, o enguiço das seleções do Norte e do Centro da Europa começou.

De 2004 até 2024 já se realizaram seis Europeus de futebol e, no entanto, apenas seleções do sul da Europa venceram a competição. No Campeonato da Europa de 2004, realizado em terras lusitanas, o primeiro campeão europeu do século foi a seleção da Grécia, que bateu Portugal por uma bola a zero, no Estádio da Luz.

Em 2008, o torneio foi realizado na Suíça e na Áustria e a seleção vencedora foi a espanhola, que bateu a Alemanha também por uma bola a zero, golo de Fernando “el niño” Torres, conquistando assim o seu segundo “Henri Delaunay”, o nome do troféu entregue ao campeão europeu.

No ano de 2012, a história repetiu-se. Desta vez os espanhóis venceram em Kiev os italianos por quatro bolas a zero com golos de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata.