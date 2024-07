Da quarta divisão até ao golo que faz sonhar os ingleses: a história de Ollie Watkins

O número 19 da seleção inglesa marcou, na quarta-feira, o golo que colocou a Inglaterra na segunda final consecutiva de um Campeonato da Europa. Após a derrota nas grandes penalidades na final de 2021 (vs. Itália) e a derrota contra a França no Mundial de 2022, Gareth Southgate iniciou uma renovação na seleção inglesa. Jogadores de tenra idade saltaram dos sub-21 ingleses para a seleção principal, enquanto algumas vedetas saltavam da convocatória. Raheem Sterling, Henderson ou Mason Mount são algumas das estrelas britânicas que não foram convocadas para este Europeu. Cole Palmer, Kobbie Mainoo ou Adam Wharton são as novas figuras em ascensão que ingressaram na seleção A da Inglaterra. No entanto, não foram apenas 'teenagers' a entrar na equipa. A estrela do momento, Ollie Watkins, de 28 anos, estreou-se este ano em competições internacionais pelos 'três leões'.

A primeira vez pela seleção foi em 2021 antes do início do Europeu, mas só começou a ser uma escolha constante nas escolhas de Southgate no estágio de outubro de 2023. O avançado do Aston Villa conta com quatro golos em 14 jogos com a camisola do país, no entanto apenas seis presenças dizem respeito a competições oficiais. O avançado natural de Torquay fez esta temporada a melhor da sua carreira. Para além de ter ajudado a equipa de Birmingham a chegar à Liga dos Campeões 41 anos depois, alcançou as meias-finais da Conference League, perdendo para o Olympiacos da Grécia.

Watkins transferiu-se na temporada 2020/21 para o Villa, sendo a contratação mais cara da história do clube campeão europeu em 1982. A transferência rondou os 34 milhões de euros. No entanto, a carreira do ponta de lança inglês despontou tarde. Aos 21 anos transferiu-se do Exeter, equipa que militava na quarta divisão inglesa, para o Brentford, na segunda divisão. Em entrevista à SkySports, o antigo treinado de Watkins no Exeter afirmou que o jogador aproveitou a sua oportunidade. "Quando se dá oportunidade a um jovem, trata-se de descobrir a melhor forma de otimizar o talento. O Ollie fez isso. Ele teve o caminho perfeito, fez o processo passo a passo. Ele teve um foco muito claro e faz isso com muito charme, é um trabalhador nato. Ele manteve a mentalidade certa, o que o tornou selecionável. Não tirou os pés do chão e jogou de acordo com as suas capacidades e os seus pontos fortes." Aos 24 anos deu o salto dado para o Aston Villa, após uma época onde marcou 26 golos em 50 jogos no Brentford.

Na sua primeira época com o símbolo do Villa ao peito, Watkins marcou 16 golos. Após duas épocas onde marcou 11 e de novo 16 golos, em 23/24, o camisola 11 do Aston Villa fez 13 assistências e 27 golos, números que o levaram à sua primeira grande competição internacional pela seleção inglesa. O jogador, que conta com o apoio de Gary Lineker e Alan Shearer pelos seus movimentos, leva dois jogos neste Europeu. O primeiro foi no empate a um golo contra a Dinamarca onde jogou pouco mais de 20 minutos; o segundo jogo foi o das “meias” contra os Países Baixos, no qual aos 90 minutos, depois de uma assistência de Cole Palmer, Watkins marcou o golo que colocou a Inglaterra na sua segunda final consecutiva de Europeu, fazendo com que os ingleses cantem uma última vez na Alemanha o tradicional “It’s coming home”.