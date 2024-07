François Letexier tem “muita qualidade” mas “é uma surpresa” na final

A nomeação do árbitro francês François Letexier para a final do Euro 2024 é “uma surpresa”, diz Paulo Pereira, especialista em arbitragem da Renascença.

“Teve até agora três jogos arbitrados, não foram jogos de especial complexidade: Croácia – Albânia, Dinamarca – Sérvia e o Espanha – Geórgia e isso reforça a surpresa na nomeação do árbitro francês”, lembra Paulo Pereira.

O VAR Bola Branca reforça, no entanto, que o jovem francês, de 35 anos, “tem tido uma evolução muito interessante e pode iniciar aqui uma carreira de várias finais a nível internacional”.

“Estamos a falar de alguém com muita qualidade. Tanto neste Euro 2024 como na Champions League fez atuações muito interessantes esta época”, reforça.

Paulo Pereira lembra, no entanto, dois nomes de árbitros que poderiam estar no jogo decisivo de Berlim.

“Imediatamente lembro-me de Daniel Orsatto – que se diz que foi vetado pelo presidente da UEFA – que terá ficado muito desagradado com a atuação do italiano no Eslovénia – Portugal e – provavelmente a maior surpresa de todas – o polaco Szymon Marciniak, que arbitrou o último Mundial de Clubes, arbitrou no ano passado a Champions e há dois anos a final do Mundial de Futebol. Apenas fez dois jogos durante a competição e manteve-se até aos dias de hoje nos quadros disponíveis, mas acaba por não ser escolhido para nenhum jogo dos quartos, das meias nem da final”.

Já o português Artur Soares Dias esteve em três partidas e “fez das melhores arbitragens que vimos neste Euro 2024”.

“Foi provavelmente um dos árbitros em melhor forma e daqueles que menos problemas teve nos jogos – e teve alguns jogos com grau de dificuldade elevado. Neste momento, no fim do torneio, foi dos elementos mais valiosos em termos de arbitragem no Euro 2024. Foi pena a decisão da UEFA, mas é o que é. Temos que saber respeitar e valorizar sobretudo o que fez pela arbitragem nacional, que foi importante”.