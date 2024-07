​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Football’s coming… OK, vamos esperar

A Inglaterra nunca ganhou um Campeonato da Europa. Depois do título mundial em 1966, terminou em terceiro no Euro 1968 e alcançou as meias-finais de 1996, em casa. No último Europeu, os ingleses caíram na final com a Itália, nos penáltis e em Wembley, agudizando a agonia coletiva. Ao todo, foram 44 jogos de Euro, 18 vitórias, 16 empates e 10 derrotas.



Na noite passada, os ingleses azedaram a ‘laranja’ e voltaram a virar um resultado neste torneio, apurando-se para mais uma final, a primeira da história em solo estrangeiro para o futebol masculino. O Mundial 1966 também foi em casa, recordo.

O obreiro maior da excelsa natureza competitiva deste grupo é também o homem que é acusado de ser enfadonho, que coloca a equipa a jogar com travão de mão. A caminhada na Alemanha foi atribulada: um pontapé de bicicleta depois da hora, nos oitavos, evitou a tragédia. Depois, aterrou a felicidade nos penáltis nos ‘quartos’, algo que torce a história. E, finalmente, seguiu-se o golo de Ollie Watkins, também depois da hora, na semifinal. Está com ares de que o futebol vai voltar a casa, não é? Veremos, a Espanha não está para brincadeiras.

Leia a análise do comentador e analista Francisco Sousa ao jogo que apurou o segundo finalista. O Ribeiro Cristóvão também deixou umas palavras sobre esta nova vaga de esperança no futebol inglês.

🕹️ O futebol foi isto

Países Baixos 1-2 Inglaterra. Logo aos 7’, Xavi Simons roubou a bola a Declan Rice e disparou uma bala inacreditável para a baliza de Pickford. Kane empatou pouco depois, de penálti, e Ollie Watkins inaugurou a reviravolta, mais uma, em boa e tardia hora. São agora duas finais consecutivas para os britânicos.

👾 Toooooooooor

O golaço de Xavi Simons foi um bombom, mas o dramatismo à volta do golo de Ollie Watkins, assim como a dificuldade do movimento e do remate, merece a distinção máxima. Há não muitos anos o avançado do Aston Villa estava nas divisões inferiores…

🎙️ Cantilenas

“Inacreditável. Tenho estado à espera deste momento há semanas e semanas”, Ollie Watkins era um homem feliz no final do Inglaterra-Países Baixos.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

A vida de Southgate não foram sempre sorrisos. Recorde o desempate por grandes penalidades na semifinal entre Alemanha e Inglaterra, em 1996. A forma como Hassler, Shearer, Moller, Sheringham e outros batem é admirável. Até que a fava tocou a Gareth Southgate…

🎲 O que vem aí

Nada. Ou uma espera bonita até domingo, vem aí mais uma final de Campeonato da Europa.

Acompanhe os noticiários Bola Branca, as histórias e os relatos dos jogos de Portugal na Renascença. Saiba tudo sobre o Euro 2024, resultados e atualizações diárias, em rr.pt.