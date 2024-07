Respirem, ingleses. Já não há Marco van Basten como no Euro 88

Um dos míticos jogos entre neerlandeses e ingleses que vive no imaginároi dos futeboleiros é a segunda partida da fase de grupos do Euro 88. Após as duas equipas iniciarem o percurso no Europeu com derrotas, Países Baixos contra a URSS e a Inglaterra contra a Irlanda, a 'laranja mecânica' e os 'três leões' defrontaram-se para evitar uma saída precoce do torneio.



Numa equipa composta por várias estrelas como Ronald Koeman, Frank Rijkaard ou Ruud Gullit e Marco van Basten, foi mesmo o avançado a tornar-se a principal referência daquela 'laranja mecânica'.

Após Bosman, sim esse mesmo, ser o titular no primeiro jogo, Rinus Michels, selecionador neerlandês, optou por colocar o avançado de 23 anos do AC Milan a titular.



Resultado? 'Hat-trick'.



"Tenho excelentes recordações, pois foi um jogo muito importante para mim, para a Holanda e para a minha carreira", admitiu algum tempo depois o fabuloso avançado, em entrevista ao site da UEFA. "Foi o encontro em que tudo mudou. Tive um ano difícil, com muitos problemas e lesões. A partir desse momento, tudo mudou para melhor. Marquei três golos num jogo emocionante em que batemos a Inglaterra. A partir daí, as partidas foram mais fáceis e tudo correu bem."



Foram cinco golos na fase final do Europeu para o “cisne de Utrecht”, que se tornou o marcador do torneio. Fez os tais três golos à Inglaterra (que perdeu na última jornada da fase de grupos com a URSS e só somou derrotas), um à RFA (Alemanha Ocidental) e outro na final frente à União Soviética, ajudando a seleção dos Países Baixos a vencer o torneio, primeiro e único título da equipa principal.