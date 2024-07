​O que podemos esperar do Países Baixos-Inglaterra?

Finalista vencida na última edição do Campeonato da Europa, a Inglaterra sonha ativamente com a conquista do primeiro título nesta competição. Depois do passo dado em frente há três anos, a turma de Gareth Southgate pode chegar a uma segunda final consecutiva caso derrote uma seleção dos Países Baixos que, depois de vários falhanços e decepções nos últimos anos, busca o regresso ao jogo decisivo de uma grande prova.

A seleção inglesa tem sido uma das desilusões do Euro, ainda que não seja propriamente surpreendente a excessiva preocupação defensiva do treinador britânico. No encontro com a Suíça dos quartos de final, que terminou com vitória e apuramento nos penáltis, a formação dos 'três leões' surgiu com uma defesa a 5, com Saka a fechar mais atrás no lado direito, quando a equipa não tinha bola.

Houve uma clara intenção de replicar o sistema do oponente e até o perfil dos jogadores escolhidos permitiu uma capacidade para defender um pouco mais à frente. Konsa garantia velocidade e acompanhamento devido no 1x1 defensivo, Walker também possui essa pujança e Rice tratava de alternar entre uma pressão subida e um posicionamento mais próximo da linha defensiva. Curiosamente, o destaque mais claro do 1º tempo desse jogo com os helvéticos até foi a colocação de Foden na meia-direita (para criar sinergias com Saka), com Mainoo a surgir próximo dessa zona como médio-centro com chegada à área.