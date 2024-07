Custo de vida em Portugal assusta os emigrantes na Alemanha

“Tanto cruzamento para a área de França e nem um cabeceamento” diz um emigrante, “o Ronaldo devia pendurar as botas e pronto” atira outro, nada perturbado com a presença do microfone da Renascença.

Júlio Romano chegou ainda criança à Alemanha, em 1973. O pai viera um ano antes abrir caminho. Foi em Gutersloh que ouviram do 25 de abril de 74. “Ouvíamos a rádio naqueles transístores pequenos, era só ruído [imita os sons das frequências de onda curta, mal captadas] até para ouvir os relatos ao domingo era um problema, mas lembro-me bem do 25 de abril. Mesmo na televisão alemã falaram na ‘revolução dos cravos’ e o meu pai, que era contra o Salazar, gritou que derrubaram o governo!”.

“Faço a comparação aos preços e ao que se ganha aqui e lá em baixo” – entenda-se, em Portugal. “O meu filho tem em Gutersloh a Casa Romano onde vende bebidas e outros artigos espanhóis e portugueses, sobretudo produtos portugueses que consegue vender aqui mais barato do que em Coimbra, digo Coimbra porque sou dessa zona. Dou comigo a pensar como conseguem sobreviver a isto, lá em baixo. Gasolina, gasóleo, lá ao preço daqui e ganham muito menos do que nós”, constata.

Na agricultura são poucos os portugueses a trabalhar. Alguns têm as suas próprias empresas de comércio, construção ou serviços. Outros trabalham na indústria. Com a sua maior unidade de fabrico em Gutersloh, a multinacional Míele tem gerado apreensão também entre os emigrantes portugueses.

A 10 quilómetros de Gutersloh, o presidente do município de Rheda, Theo Mettenborg observa uma comunidade interessada nas decisões políticas e que interage com as restantes culturas, como é possível constatar na festa multicultural que ali se realiza todos os anos.

O custo de vida assustador em Portugal não impede o emigrante e reformado Júlio Romano de “descer” até às origens, a Pampilhosa. “Olhe que não é a da Serra, é a da Mealhada, a do bom leitão” esclarece. A conversa vai por aí fora e chega à religião.

“Vamos todos os anos a Fátima. Quando entramos no Santuário acaba-se o pio, como costumo dizer. É uma coisa do outro mundo, vêm-me as lágrimas aos olhos, sim senhor”. Pergunto como é a prática religiosa entre os emigrantes portugueses em Gutersloh. “Há sinais de que os mais novos querem voltar a ir à missa; os meus netos vão à missa apesar de a celebração ser feita na língua alemã”. Júlio Romano e a comunidade portuguesa nesta região lamentam a falta de um pároco português.

“Ali à esquerda, deve ter reparado, há uma cruz. Benzo-me sempre que por ali passo, a agradecer a Deus tudo quanto me tem dado, mas sim, falta aqui mais qualquer coisa”. Essa falta que Júlio Romano e os portugueses sentem, é de uma palavra na língua materna que lhes aqueça a alma. O corpo, esse vai-se mantendo quente, com o trabalho quotidiano e com a sã convivência entre amigos, que mais não seja no perde e ganha da sueca.