Euro 2024: Espanha e França disputam primeira vaga na final

A Espanha, que eliminou a anfitriã Alemanha, e a França, carrasco de Portugal, lutam esta terça-feira pela primeira vaga na final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, na primeira meia-final da competição, em Munique.

Os espanhóis, campeões em 1964, 2008 e 2012, estão nas meias-finais pela sexta vez -- e segunda consecutiva --, depois de nos 'quartos' se terem imposto à equipa da casa no prolongamento, por 2-1, com o golo decisivo de Mikel Merino, aos 119 minutos.

Já os franceses, vencedores em 1984 (precisamente contra Espanha, em casa) e 2000, impuseram-se à seleção portuguesa, graças ao maior acerto no desempate por grandes penalidades (5-3), em que foram 100% eficazes e garantiram a passagem, após o empate 0-0 no final do prolongamento.

As duas formações voltam a defrontar-se quase três anos volvidos sobre a decisão da Liga das Nações de 2021, em que os gauleses ganharam por 2-1, num jogo decidido com um golo de Kylian Mbappé, aos 80 minutos.

Nas meias-finais, a Espanha tem três baixas, de três jogadores titulares com os germânicos, face aos castigos de Carvajal e Le Normand e à lesão de Pedri, que não poderá jogar mais no Euro2024, enquanto a França tem a equipa na máxima força.

O encontro entre Espanha e França tem início agendado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no Allianz Arena, em Munique, e será arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic.

A outra meia-final do Euro2024 está marcada para quarta-feira, entre Países Baixos, campeões em 1988, e Inglaterra, em Dortmund.

A final do Campeonato da Europa joga-se no domingo, no Estádio Olímpico de Berlim.