Vem aí o Inglaterra-Suíça e o Países Baixos-Turquia: é isto que tem de saber

A multifuncionalidade de jogadores como Ndoye (pode fazer toda a ala ou jogar como um dos atacantes), Aebischer (médio-centro que parte da ala esquerda mas ataca zonas interiores com bola) ou Rieder (outro médio que surge com influência a partir da meia-direita) leva a que esta equipa consiga potenciar bem uma forma assimétrica de se projetar para o ataque. Depois, ajuda muito ter outras individualidades a viver dos melhores momentos da carreira (Akanji ou Sommer) e jogadores de carreira firme em clubes mas que se têm transcendido em vários jogos (Rodríguez ou Vargas).

A turma helvética tem demonstrado imensos argumentos para construir a partir de trás, encontrando variabilidade no tipo de passe, nas movimentações dos jogadores e na forma como ataca o último terço. Partindo da base em 3-4-2-1, Xhaka tem sido o elemento que potencia as melhores ligações no passe e a dupla com Freuler (que se sabe soltar mais à frente) tem sido altamente produtiva.

Apesar do grande torneio dos suíços, será sempre exagerado falar em favoritismo quando do lado oposto vai estar uma dos plantéis mais bem apetrechados do Europeu. Southgate não varia muito a estrutura (4-2-3-1/4-3-3) mas continua a demonstrar uma incapacidade gritante para adequar os maiores talentos da equipa. Foden pede protagonismo a partir do corredor central, Saka tem tido prestações intermitentes (Cole Palmer pede mais minutos), Bellingham resolveu um bico de obra com a Eslováquia mas pouco tem produzido e Kane, mesmo com indiscutíveis qualidades técnicas e um par de finalizações, surge muitas vezes demasiado afastado da baliza.

Guéhi e Stones tiveram o jogo mais problemático até aqui face à Eslováquia e o central do Palace até viu um amarelo que o afasta dos 'quartos’. Também os laterais sofreram, Walker na dimensão defensiva e Trippier com notório desconforto também em auxiliar os ataques de maneira mais constante a partir da esquerda. Uma das poucas boas notícias (além dos golos) dos oitavos foi a aparição consistente do menino Mainoo no onze de Southgate. É um jogador arrojado, que sabe ligar no passe e desprende-se bem para a 2ª linha (até para procurar a meia-distância). Deverá manter a titularidade e isso pode ajudar a que a Inglaterra encontre maior estabilidade exibicional.



Países Baixos-Turquia (sábado, 20h00) 🎲



O ânimo neerlandês saiu reforçado da vitória clara sobre a Roménia nos oitavos de final. As dúvidas adensaram-se na sequência do jogo pouco conseguido em termos defensivos frente à Áustria, mas daqui para a frente a equipa de Ronald Koeman pode levar outro ânimo para o que se segue no torneio. E a próxima etapa será um confronto exigente com uma Turquia que mais por concentração de jogadores atrás do que pela arte de defender conseguiu resistir ao assédio final austríaco e voltar a uns quartos de final de um Euro.