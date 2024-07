Pelo coração do St. Pauli, o clube que é um "símbolo de independência e de uma cultura diferente"

Pergunto a este adepto como descreveria o ambiente no interior do estádio. “Não entrou?”, questiona. Explico que o acesso às bancadas não me foi permitido porque, por estes dias, a UEFA alugou o estádio do St. Pauli e não são permitidas quaisquer visitas.

“O que o St. Pauli tem de especial é a combinação entre desporto, política e cultura pop”, diz Zacha. “Quando era adolescente integrava o movimento punk e era-nos vedado o acesso à maioria dos estádios na Alemanha. Durante anos não vi qualquer jogo de futebol, até que dei com o St. Pauli. As pessoas aqui têm um espírito totalmente diferente.”

O St. Pauli, que acaba de subir à Bundesliga, é conhecido pelas suas posições de esquerda em matérias como a discriminação de raça ou de sexo, homofobia, homossexualidade, etc. A vizinhança do estádio com a “rua vermelha” de Hamburgo ajuda parcialmente a explicar o contexto libertário em que o clube se posiciona socialmente.

“É um símbolo de independência e de uma cultura diferente”, explica Zacha, recordando os anos 80, quando o movimento punk desencadeou a ocupação de casas na Hafenstraße. “Nessa altura, cerca de 2.000 pessoas concentraram-se no estádio e recorreram a máscaras e daí para cá isso tornou-se um símbolo” dos adeptos do clube.

Zacha vive em St. Pauli e é adepto da “máscara” há 25 anos. Encontro-o na loja do clube, onde predominam os bonés, camisolas, cachecóis e demais artigos com a cor preta como base, de onde sobressai o símbolo pirata com que se identificam os adeptos mais fervorosos do libertário FC St. Pauli (1910).

Insisto na questão da vivência e da adaptação a Hamburgo. “Vou-te falar, no começo estranhei um pouco, mas já me adaptei”, confessa.

Na véspera, é num restaurante português – o Piri Piri – que me encontro com Maurides, antigo avançado do Belenenses e do Arouca. Maurides é um dos dois irmãos de Maicon – esse mesmo, o que marcou ao Benfica na Luz, naquela noite em que o FC Porto se tornou campeão em casa do rival, tendo festejado às escuras e com os aspersores da rega em chuveirinho.

É algo que infelizmente não posso fazer desta vez, mas que tentarei, numa próxima vinda a Hamburgo, porque a cidade não me deixa indiferente. Já lá iremos. A conversa não se prolonga mais porque Zacha, de boina na cabeça, monta a bicicleta que estacionara à porta da ‘fan shop’ e arranca. Ainda clamo por ele, peço-lhe que me permita uma fotografia, mas opõe-se e pedala determinado.

E Zacha prossegue: “Isto mudou um pouco nos últimos anos, mas as bancadas estão com a equipa, principalmente quando a posição não é boa. Os adeptos sabem qual é o seu papel e empurram a equipa nos maus momentos. É um tipo de apoio muito especial. Os adeptos entoam cânticos em francês, em inglês, em alemão. É muito, muito interessante. Devia ir lá dentro”, insiste.

“A cidade é maravilhosa, os torcedores são maravilhosos, não têm quaisquer preconceitos. É a melhor convivência que se pode ter, estou feliz e serei feliz aqui”, sublinha, apesar de mais adiante admitir que as vicissitudes do futebol são de tal ordem que a mudança também é possível, inclusive um regresso a Portugal, o país que o acolheu em 2016, quando chegou ao Arouca por empréstimo do Internacional de Porto Alegre.

O restaurante em que me cruzo com Maurides é um dos muitos restaurantes portugueses em Hamburgo: Mar Salgado, Coimbra, Olá Lisboa, são nomes e manifestações de portugalidade nesta cidade do norte da Alemanha onde reside e trabalha uma vasta comunidade portuguesa. Teresa Leite é cabeleireira e, por coincidência, tem um salão a escassas centenas de metros do estádio dos “corsários da liga”, o St. Pauli.

“Querem transmitir uma imagem de respeito pelo próximo, embora tenham uma cara feia. Vestem de preto, com o símbolo da caveira, vão para o estádio de escuro e com as cabeças tapadas. Mas é um estádio que delira do princípio ao fim, mesmo que a equipa perca. Estão sempre com os jogadores”, responde perante a minha curiosidade em saber mais sobre este clube e esta zona da cidade.

Pergunto se foi esse espírito que levou o St. Pauli à Bundesliga. “Era uma luta que há muito traziam com eles, esse espírito de constante dedicação. É muito difícil conseguir bilhetes para ir ver um jogo do St. Pauli. O estádio está sempre cheio, esgotado. Já estive lá muitas vezes a ver o jogo e, sinceramente, perco-me muito na atmosfera, vejo o jogo, gosto do futebol, mas aquilo que se vive à volta, a maneira como festejam, é incrível. Há bancadas sem cadeiras e penso que se um empurra outro, eles caem uns por cima dos outros e matam-se. Só indo lá, só estando lá, se consegue sentir isso.”

No fundo, digo eu, quase se pode imaginar que tudo o que este bairro de St. Pauli representa está dentro daquele estádio. Teresa concorda.

“É muito ligado ao bairro e à rua vermelha da noite, aqui na cidade”, continua esta cabeleireira portuguesa. “Para lhe dar um exemplo: um adepto do St. Pauli não fala a um adepto do Hamburgo. É uma grande competição, tanto que, quando o Hamburgo recebeu e ganhou ao St. Pauli, festejaram como se fossem campeões. É uma coisa de loucos. De facto, este bairro vive dentro do estádio, com um apoio incondicional, percam ou ganhem. São St. Pauli acima de tudo, é difícil encontrar algo assim.”