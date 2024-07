Jogadores tristes. "Dói perder assim"

Vários jogadores lusos reagiram à derrota de Portugal contra a França nas grandes penalidades, garantindo que "deram tudo".

Rúben Neves



“Tristes, sobretudo. As expectativas estavam altas, trabalhámos muito bem neste tempo que tivemos juntos, a equipa cresceu bastante e hoje no jogo em que demonstramos melhor a nossa qualidade acabámos por cair nos penáltis. Sabemos que isto é o futebol, só uma equipa pode ganhar, mas o mais importante é que demos o nosso melhor e isso deixa-nos de consciência tranquila, porque realmente fizemos tudo o que podemos para conseguir o apuramento.”

Pepe

"Doi perder assim. Pelo que fizemos é difícil encontrar palavras. Pelo que fizemos merecíamos outro resultado, mas o futebol é assim. Há quatro dias estávamos felizes pelos penáltis e agora estamos tristes. Fomos inteligentes a jogar com os processos definidos, mas o futebol é isto. Tínhamos capacidade para vencer a prova, e agora temos de levantar a cabeça"

Nuno Mendes

“Faltou eficácia, chegar lá e meter a bola dentro da baliza. Tivemos muitas ocasiões, fizemos tudo para chegar a vitória, mas infelizmente não conseguimos. É o futebol. Às vezes ganhas, outras vezes perdes. E é levantar a cabeça e dar continuidade ao trabalho.”

Rafael Leão

"A equipa deu tudo desde o início com a personalidade que sempre mostrámos e fomos melhores durante a partida. Os penáltis são uma lotaria e a equipa vai dar que falar no futuro pois temos uma ideia fixa e estamos aqui todos a pensar em ser os melhores. Quem marcou os penáltis mostrou personalidade, não há que apontar dedos, este episódio vai doer e vai dar respostas no clube e no futuro e ele vai dar tudo".

Rúben Dias

"É duro sair assim do Euro 2024. Desde que aqui estou, este foi o jogo mais conseguido que tivemos contra a França, os penáltis são uma lotaria, hoje não sorriu para nós. Há que ter cabeça fria e noção do que fizemos, o nível em que nos apresentámos, sinto a Seleção cada vez com mais recursos e capacidade, ainda que o momento seja difícil. A grande maioria de nós vamos cá estar e ter mais desafios. Basta ver o jogo de hoje, a capacidade que a equipa teve, chegámos aos penaltis sem marcar, mas podíamos ter decidido o jogo mais cedo. Há sempre que retirar uma aprendizagem do que fazemos bem e mal. Todos os jogadores têm uma grande capacidade de fazer golos, sentimos que criámos as ocasiões, os detalhes contam, temos de ter noção que não devemos denegrir o que fizemos hoje e jogámos com uma das equipas mais fortes deste Europeu".