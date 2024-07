Deschamps. “Podia ter caído para qualquer lado”

O selecionador francês, Didier Deschamps, considera que a partida contra Portugal “podia ter caído para qualquer lado”.

"Foi um jogo muito tenso e disputado. Podia ter caído para qualquer lado, apesar de termos tido um final de jogo mais trabalhoso no prolongamento, com menos bola. Também houve cansaço. É decidido em pequenos detalhes, mas estou feliz pelo grupo. Eles esforçaram-se ao máximo e deram-nos a volta por cima", referiu.

Deschamps aproveitou para explicar a substituição de Mbappé: "Ele estava obviamente cansado e não é fácil. Vi-o com dificuldades na primeira parte do prolongamento. Não valia a pena deixá-lo em campo, mesmo que fosse o marcador do penálti”.

Sobre o futuro no Euro 2024, o técnico deixa a sua posição: "Estamos nas meias-finais e é algo que não devemos dar por garantido, mesmo que estejamos habituados a isso nos últimos tempos. Eu já estava a gostar de estar nos quartos de final. Agora vamos tentar ganhar".

A França eliminou Portugal nos quartos de final do Euro 2024 através das grandes penalidades.