UEFA perdoa Bellingham, mas suspende Demiral por alegado gesto ultranacionalista

A UEFA anunciou que suspendeu o central turco Merih Demiral por um gesto na celebração frente à Áustria nos oitavos de final do Europeu. Por outro lado, perdoa o gesto de Jude Bellingham para o banco da Eslováquia.

Demiral marcou os dois golos da Turquia frente aos austríacos e, nos festejos do segundo, ergueu as mãos e juntou, em cada, o dedo do meio e o anelar ao polegar, estendendo o mindinho e o indicador, num gesto associado ao grupo de extrema-direita turco "Lobos Cinzentos", caracterizado pelas ideias ultranacionalistas e considerado uma organização terrorista por vários países.

No final da partida, Demiral esclareceu que a celebração, já planeada, era "algo ligado à identidade turca". "Quão feliz é aquele que se diz turco", escreveu o defesa, mais tarde, na rede social "X", antigo Twitter.

A justificação não foi aceite pela UEFA, que decidiu suspender o jogador por dois jogos por "não cumprir com os princípios de conduta e por usar o futebol para manifestações não desportivas".



O organismo foi, no entanto, mais benevolente com Jude Bellingham, da seleção inglesa. O médio fez um gesto obsceno para o banco da Eslováquia após empatar o jogo com um pontapé de bicicleta em cima do fim do jogo.

Apesar de negar que o gesto fosse direcionado ao banco adversário, a UEFA multou Bellingham em 30 mil euros e suspendeu-o por um jogo. No entanto, a pena é suspensa e o castigo fica sujeito a um ano de período probatório. Sendo assim, Bellingham está disponível para defrontar a Suíça para os quartos de final.