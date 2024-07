Tal pai, tal filho. Um Merino voltou a marcar em Estugarda 33 anos depois

Mikel Merino marcou esta sexta-feira o golo da Espanha que eliminou a Alemanha nos quartos de final do Europeu de Futebol. Há 33 anos, o pai do médio espanhol também fez as redes tremer no mesmo estádio, em Estugarda, com a camisola do Osasuna.

Após a cabeçada certeira que colocou "La Roja" nas meias finais, ao cair do pano do prolongamento, Merino filho deu uma volta à bandeirola de canto, recriando a celebração do sei pai, Ángel.