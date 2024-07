O mais rematador do Europeu é português, sabia? Números e curiosidades para o Portugal-França

Apesar de ainda não ter finalizado com sucesso, Cristiano Ronaldo é o jogador que mais remata no Campeonato da Europa.

O capitão português conta com 20 remates, oito deles enquadrados. O alemão Kai Havertz é o jogador que mais chutou à baliza (9). O jogador francês com mais remates enquadrados é o capitão Kylian Mbappé, com seis tentativas (e um golo, de penálti).

Portugal lidera em várias estatísticas deste Europeu. É a seleção com mais ataques (304), com mais cantos a favor (36), mais dribles (125), mais foras de jogo (12) e mais percentagem de posse de bola (65.3%).

Por outro lado, a seleção das quinas é a segunda seleção que mais remata, com 74 tiros, apenas atrás da Espanha, que conta com 84 remates.

A seleção da França, adversário de Portugal nos “quartos” esta sexta-feira, é a quarta seleção que mais remata (69), no entanto apenas 16 desses remates foram direcionados à baliza.

A seleção liderada por Roberto Martinez tem cinco golos neste Campeonato da Europa, dois autogolos, um de Bruno Fernandes, um de Bernardo Silva e um de Francisco Conceição.

Os azuis de França ainda só marcaram três golos, sendo que um foi de grande penalidade e os outros dois foram autogolos.

A seleção portuguesa e a francesa defrontam-se esta sexta-feira às 20h00, em Hamburgo, a contar para os quartos de final do Euro 2024.