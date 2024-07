Espanha faz chorar a Alemanha no penúltimo minuto e marca duelo com a França nas "meias"

A Espanha garantiu um lugar nas meias-finais do Euro 2024, esta sexta-feira, com uma vitória sobre a Alemanha, por 2-1, no penúltimo minuto do prolongamento. Haverá, agora, dérbi, com a França.

A equipa de Luis de la Fuente entrou dominadora, a colocar a defesa alemã em muitos apuros. No entanto, a lesão de Pedri, logo aos oito minutos, parecia ser mau augúrio. O que podia ter sido um duro revés (sem desconsiderar a dor do jovem médio, naturalmente) acabou por ser o golpe de sorte de que a Espanha precisava para vencer.

Isto porque foi o substituto de Pedri, Dani Olmo, a resolver a partida. Aos 51 minutos, depois de uma primeira parte sem golos, Álvaro Morata recuou quase até ao meio-campo e lançou Lamine Yamal na profundidade, no corredor direito. Chegado à área, o extremo do Barcelona cruzou rasteiro e, na passada, Olmo atirou sem hipótese para Manuel Neuer.

O golo espanhol foi como que um choque elétrico para a Alemanha, que a partir daí partiu para cima do adversário. As oportunidades sucederam-se: Niclas Füllkrug obrigou primeiro Unai Simón a fazer uma defesa complicada (lance invalidado por fora de jogo) e, depois, atirou ao poste; Kai Havertz aproveitou uma falha da defesa espanhola e o adiantamento do guarda-redes para tentar o golo de chapéu, mas saiu de aba larga, aos 82 minutos, e aos 86 cabeceou para uma grande parada.

Tantos avisos tinham de dar nalguma coisa. Joshua Kimmich ganhou o primeiro poste e cabeceou para o meio, onde apareceu Florian Wirtz a disparar para o golo.

Tempo extra também equilibrado

O prolongamento foi um recomeçar da partida. A Espanha voltou a tomar conta da bola, mas com uma Alemanha muito mais incisiva nas transições. As oportunidades sucederam-se, para um lado e para o outro, mas o empate teimava em manter-se.

Aos 106 minutos, o momento mais controverso da partida. Füllkrug recebeu na área, aparentemente com o braço (não houve repetição para comprovar), e atrasou para Jamal Musiala, que rematou. A bola foi bater na mão de Marc Cucurella, que, pelo que foi possível ver nas repetições televisivas, não estava colada ao corpo. Os alemães pediram logo penálti, no entanto, o árbitro não acedeu, mesmo após consultar o videoárbitro.

Ao minuto 119, e quando a Alemanha já tinha ameaçado por diversas vezes - e Unai Simón amealhado um par de defesas decisivas -, Olmo cruzou adiantado, desde a esquerda, e Mikel Merino escapou a Antonio Rüdiger para, em grande estilo, cabecear para o golo da vitória espanhola.

O árbitro deu quatro minutos de descontos e a Alemanha até podia ter conseguido um pequeno milagre mesmo, mesmo a fechar, porém, Füllkrug voltou a falhar, quando estava em frente à baliza e com tudo para marcar. O futebol é rico em heróis e vilões.

Golo e assistência de Dani Olmo, e várias defesas de Unai Simón, e a Espanha está nas meias-finais, em que haverá dérbi pirenaico. Isto porque a campeã europeia de 2008 e 2012 terá pela frente a França, que, por sua vez, eliminou Portugal no outro jogo dos quartos de final.

[Notícia atualizada às 22h53 com o desfecho do Portugal-França]