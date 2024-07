É isto que tem de saber sobre o Espanha-Alemanha

É uma autêntica final antecipada. Das seleções candidatas ao título, estas duas têm sido as mais fascinantes de acompanhar, com nuances visíveis e uma propensão ofensiva em comum. A Espanha tem sido a equipa mais regular do torneio: marcou em todos os jogos (9 golos apontados) e apenas sofreu por uma vez, num autogolo de Le Normand face à Geórgia.

Por sua vez, a Alemanha iniciou o Europeu em grande estilo, para depois quase perder o primeiro lugar do grupo para a Suíça. No primeiro jogo a eliminar, a 'mannschaft' foi implacável para com a vizinha nortenha Dinamarca.



A turma de Luis de la Fuente ainda chegou a estar a perder com os georgianos, mas revelou-se implacável, dentro de um estilo que mistura dinâmica com bola, velocidade, técnica individual e uma presença massiva de jogadores perto da área adversária. O tecnicista Lamine Yamal e o velocista (com critério) Nico Williams voltaram a fazer das suas nesse encontro, bem como o cirúrgico Rodri (acalmou a equipa no momento mais difícil, com a Geórgia a sair bem no contra-ataque), foram elementos-chave na recuperação da 'roja'.