Cristiano Ronaldo fica pela primeira vez em branco num Europeu ou Mundial

Pela primeira vez na carreira, Cristiano Ronaldo não marcou num Europeu ou Mundial. O internacional português ficou em branco no Euro 2024, de que Portugal foi eliminado frente à França, nos penáltis.

O capitão da seleção nacional começou a escrever a história de amor-ódio com os Campeonatos da Europa na sua participação, em 2004, com apenas 19 anos: golo de cabeça à Grécia, no jogo de abertura, e outro aos Países Baixos, nas meias-finais.

No Mundial 2006, marcou um dos dois golos de Portugal ao Irão, na fase de grupos. No Euro 2008, um golo à República Checa, na fase de grupos, e outro na derrota com a Alemanha nas meias-finais. Chegou o Mundial 2010 e Cristiano Ronaldo fez o sexto golo de uma goleada por 7-0 à Coreia do Norte.

Em 2012, o avançado ajudou Portugal para os quartos de final com dois golos aos Países Baixos e, depois, para as meias-finais com outro aos checos (uma das presas favoritas). Mais um golo no Mundial 2014, desta vez diante do Gana, mas que de pouco serviu, dado que Portugal foi eliminado na fase de grupos.

Chegou, então, o Euro 2016, o ano da glória portuguesa, e o capitão ajudou com um bis decisivo frente à Hungria e, nas meias-finais, abriu caminho ao apuramento para a final com um golo ao País de Gales.

No Mundial 2018, Ronaldo brilhou com um "hat-trick" à Espanha e, depois, ainda marcou um golo a Marrocos, também na fase de grupos. No Euro 2020, o capitão sagrou-se melhor marcador da prova, com bises frente a Hungria e França e mais um golo à Alemanha. Em 2022, o avançado do Al-Nassr manteve a tradição e marcou novamente ao Gana.

No Euro 2024 - que já confirmou ser o seu último -, no entanto, Cristiano Ronaldo não conseguiu, pela primeira vez, marcar o ponto e falhou a oportunidade de se tornar o primeiro jogador a marcar em seis Campeonatos da Europa diferentes. Resta o Mundial 2026, em México, Estados Unidos e Canadá, se lá chegar, dado que já vai nos 39 anos.

O capitão da seleção nacional até podia ter-se tornado o mais velho goleador de sempre num Campeonato da Europa, contudo, essa honra ficou com o croata Luka Modric, que marcou à Itália, na última jornada do grupo B. Bateu o anterior registo do austríaco Ivica Vastic no Euro 2008, que marcara à Polónia com 38 anos e 257 dias de idade.

Ainda assim, Cristiano tornou-se o jogador com mais participações em Campeonatos Europeus, com seis convocatórias. O recorde já lhe pertencia, com cinco edições alcançadas no Euro 2020, mas partilhava-o com Iker Casillas, que acabou por nem jogar em duas delas. É também o mais velho de sempre a capitanear uma equipa num Europeu.