"Auf Wiedersehen". Toni Kroos chega ao fim de uma carreira em que ganhou quase tudo

O internacional alemão Toni Kroos despediu-se esta sexta-feira dos relvados, aos 34 anos, com uma derrota amarga às mãos da Espanha, nos quartos de final do Europeu de Futebol.



O médio cerebral, conhecido pelos passes geométricos, tratou sempre a bola com carinho ao longo da carreira, mas o fim sonhado não foi possível: a conquista da Taça Henri Delaunay, no Euro2024 disputado na Alemanha.

A Espanha bateu a Alemanha, por 2-1, na Arena de Estugarda, com o golo decisivo a ser apontado por Mikel Merino, na ponta final do prolongamento.

Toni Kroos foi titular, jogou os 120 minutos e somou a 114.ª e última internacionalização do seu vasto currículo. Ao serviço da ‘mannschaft' apontou 17 golos.

O rapaz de Greifswald diz "auf Wiedersehen” e deixa de espalhar magia nos relvados, mas fica para a história do jogo bonito com uma sala repleta de troféus, muitos conquistados ao serviço do Real Madrid e Bayern de Munique.