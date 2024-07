Sabe quanto dinheiro já amealharam as seleções no Euro 2024? Espanha está no trono

A quantidade de prémios a distribuir neste euro 2024 é semelhante à do Euro 2020. Há um total de 331 milhões de euros.

Todos os participantes receberam 9,25 milhões de euros apenas pela sua presença na competição.

Cada vitória neste europeu dá um milhão de euros e cada empate meio milhão (500 mil euros).

O apuramento conquistado ainda na segunda jornada garantiu mais 1,5 milhões de euros à equipa portuguesa.

Com a passagem aos oitavos de final com duas vitórias (Chéquia e Turquia) e uma derrota, a federação portuguesa de futebol tinha arrecadado 12,75 milhões de euros.

Com o empate frente à Eslovénia, ganhou apenas nos penáltis, e o apuramento para os “quartos” são mais três milhões que entraram nos cofres da FPF (500 mil euros pelo empate e 2,5 milhões pelo apuramento para os “quartos”).

Caso a seleção portuguesa se apure para as “meias” frente à França serão, no mínimo, mais 4,5 milhões e no máximo mais cinco milhões (quatro milhões pelo apuramento e 500 mil euros pelo empate ou um milhão se vencer).

O apuramento para a final garante no mínimo cinco milhões e o campeão receberá um prémio extra de oito milhões de euros.

No total, o prémio máximo que o campeão arrecadará, caso tenha ganho todos os jogos da fase de grupos, é de 28,25 milhões de euros.

A seleção garantiu até agora 15,5 milhões de euros em prémios.