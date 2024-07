"Ronaldo deve ser cuidado e não apaparicado": Rui Águas e uma reflexão sobre a seleção no Euro

Na véspera do Portugal-França, a contar para os quartos de final do Euro 2024, Rui Águas não está particularmente satisfeito com o desempenho de Portugal. O antigo avançado, que fez 10 golos em 31 jogos pela seleção, considera que agora as expectativas já baixaram um bocadinho e revela que tinha outra opinião de Roberto Martínez, o selecionador.

“Este é um campeonato para o qual partimos como pseudo favoritos, o que eu acho que foi sempre um bocadinho exagerado”, confessa o treinador, à margem do torneio juvenil Ibercup, em declarações cedidas pela organização. “Agora lidamos com a realidade e com aquilo que temos visto da seleção. As expectativas das pessoas, e até dos jogadores eventualmente, terão voltado um bocadinho à terra.”

Este ex-futebolista, de 64 anos, entende que Portugal tem “um grupo de jogadores do mais alto nível”, porém admite algumas reservas. “Acho que podemos esperar o melhor, embora as exibições até agora nos deixe um bocadinho intranquilos.”

A opinião que Rui Águas, que passou por Benfica e FC Porto, tinha uma opinião “um bocadinho diferente” de Martínez, via mais estabilidade. “Não houve uma regularidade de processos e escolhas muito lógica”, avalia. “Se tem pouco tempo para treinar, deve-se estabilizar o sistema e foi aquilo que não sucedeu. A fase de inovação já lá vai muito para trás.”

Algo que inquietou Rui Águas, filho de Águas, foi a política de descanso na derradeira jornada do Grupo F, contra a Geórgia. “Estou totalmente de acordo, toda a gente descanso… o Ronaldo, que é o mais velho [é o segundo, atrás de Pepe], não descansou, não fez qualquer tipo de sentido. Um jogador tido como um dos mais fundamentais da equipa deve ser cuidado e não apaparicado.”