Quando Arshavin encantou a Europa em 2008

Já nos quartos de final, contra uma super Holanda, a Rússia venceu (3-1), após prolongamento, com um golo e duas assistências de Arshavin, novamente o homem do jogo.

Chegados ao Euro, Arshavin veio com a moral em alta, mas teve de esperar pelo terceiro jogo da fase de grupos para aparecer. Num daqueles que seria hoje em dia chamado “grupo da morte”, não defrontou a Espanha (1-4) e a campeã em título Grécia (1-0), por vir com dois jogos de castigo, mas quando pode finalmente jogar foi decisivo.

“Eu posso viver com o facto indiscutível de que eles foram melhores do que nós”, disse Marco van Basten, selecionador holandês então. “Tivemos muitos problemas com os atacantes Pavlyuchenko e Arshavin… Essa foi a razão para não entrarmos no jogo.”

Já Guus Hiddink, outro holandês mas este no banco russo, elogiou o artista. “Ele não estava bem fisicamente, mas tem capacidades tremendas. Sabe como driblar os defesas de uma maneira que eles correm ao lado dele mas não o atacam. A natureza deu-lhe esse dom." O treinador admitiu ainda a fama que o futebolista tinha mas que isso não lhe tocava. “Dizem que é um humano difícil, mas não comigo. É bom trabalhar com ele, é um vencedor natural."

Os russos pareciam lançados, mas, nas meias-finais, o “maestro” Arshavin voltou a não conseguir ultrapassar a Espanha (de Xavi, Iniesta e companhia), que viria a conquistar o torneio.



As boas participações no Euro 2008 – de Áustria e Suíça – levaram os “tubarões”, incluindo o Barcelona, a atacar o pequeno russo, que acabou por escolher o Arsenal.

Foram cinco temporadas em Inglaterra, mas, sem títulos, nem tudo foram rosas. O médio ofensivo teve períodos de brilhantismo, mas também vários de apagamento, muito por culpa de constantes lesões.

Destaque para a temporada 2010/11 em que marcou 10 golos e fez 13 assistências em 52 partidas pelos “gunners”, mas, antes, como esquecer o dia 21 de abril de 2009 em que Arshavin marcou os quatro (4) golos do Arsenal contra o Liverpool, em Anfield.