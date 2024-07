Portugal na máxima força no último treino antes dos quartos de final do Euro 2024

Roberto Martínez tem os 26 jogadores da seleção nacional disponíveis para o jogo com a França, dos quartos de final do Euro 2024.

Nos 15 minutos abertos aos jornalistas do treino desta quinta-feira, em Marienfeld, o último antes da partida com os franceses, todos os jogadores portugueses treinaram no relvado e sem limitações.

A comitiva nacional parte mais tarde para Hamburgo, onde discutirá, com a França, um lugar nas meias-finais do Europeu.

Jogo marcado para sexta-feira, às 20h00, e com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.