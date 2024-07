"O Diogo não está a ser avaliado apenas por um jogo". Rui Correia prevê voos mais altos para Diogo Costa

É o protagonista vigente na seleção. Diogo Costa vive em estado de graça depois da grande exibição frente à Eslovénia nos quartos de final do Euro e já restam poucas dúvidas sobre o futuro do guarda-redes do FC Porto. Em declarações a Bola Branca, o antigo guardião internacional Rui Correia projeta voos mais altos.

"O Diogo é avaliado pelo desempenho dos últimos anos e não apenas por um jogo. É um valor fantástico, um guarda-redes fantástico e, logicamente, os grandes europeus estão atentos. A qualquer momento pode saltar para um campeonato e uma equipa de um escalão acima do FC Porto", explica o antigo guarda-redes de 'dragões' e Sporting de Braga.

Agora, pela frente, terá um ataque francês comandado por Kylian Mbappé, mas Rui Correia atira potenciais problemas para longe da baliza portuguesa.

"São jogos diferentes, a eliminar, mas quando falamos de um guarda-redes com o nível do Diogo, penso que não há problema. Já está habituado a grandes jogos e ambientes. O que se pode esperar do Diogo é uma excelente exibição, um excelente desempenho, aquilo a que já tem habituado os portugueses", prevê.

Para Rui Correia, uma das maiores qualidades de Diogo Costa é o "comportamento mais adulto do que a idade" que tem. O antigo guarda-redes só vê as mais-valias do atual dono da baliza portuguesa mais exponenciadas, até porque sublinha que, agora, tem a "experiência" do seu lado.