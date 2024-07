Mbappé diz que é "uma honra" defrontar Cristiano Ronaldo, mas quer vencer

O avançado Kylian Mbappé diz que “é uma honra” defrontar Cristiano Ronaldo, um jogador que era o seu ídolo de infância.

“É uma honra jogar contra ele, todos sabem a admiração que tenho pelo Cristiano. Ainda mantemos contacto, ele tenta sempre dar-me conselhos, o que é bom. Não importa o que está para trás ou o que vier a acontecer, ele vai continuar a ser uma lenda do jogo, mas esperamos vencer amanhã [sexta-feira]”, referiu.

O capitão francês acrescenta: “É preciso saber valorizar o que ele foi e o que é. Ele é um jogador único, não haverá outro como ele. Deixou a sua marca, soube reinventar-se e respeito-o muito.”

Mbappé vai ser jogador do Real Madrid, como CR7, mas o capitão gaulês diz não estar a seguir as pisadas. “Quero seguir o meu próprio caminho. Tenho sorte de ter a oportunidade de iniciar o sonho de jogar no Real Madrid, mas não vou lá para continuar a escrever a história do Cristiano. Também espero fazer algo único em Madrid, mas será diferente dele”.

O avançado lembra que Portugal tem várias armas, não só Cristiano Ronaldo ou Diogo Costa. “Quando se joga contra uma equipa como Portugal, é perigoso falar num jogador, porque eles são bons em todas as posições. Costumamos falar de Cristiano Ronaldo, mas ele está longe de estar sozinho. Rafael Leão é um perigo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, os meus ex-companheiros de PSG são todos perigosos. Não devemos fixar-nos num jogador. Quando ignoras grandes jogadores, geralmente pagas caro”.

O Portugal - França está marcado para as 20h00 desta sexta-feira, partida dos quartos de final do Euro 2024.