Bernardo Silva. Estamos “num ótimo lugar” para vencer o Europeu

O médio Bernardo Silva acredita que Portugal está “num ótimo lugar” para vencer o Euro 2024.

Em conferência de imprensa, o jogador do Manchester City desvaloriza as críticas às suas exibições e às de Portugal.

“Sei que posso melhorar bastante. Vou dar sempre o meu melhor. Quando o treinador achar que não é suficiente, lá estarei, seja para jogar 10 minutos, 5, 90 ou zero”.

No entanto, sempre lembra: “Para estarmos nos oito melhores da Europa, algo estamos a fazer bem”.

Sobre a passagem difícil contra a Eslovénia, Bernardo Silva reconhece que sentiu “grande alívio, grande felicidade, sentimos que merecíamos”.

Em relação à França, o adversário dos quartos de final, o internacional luso considera: “Não me parece que haja favorito, ambas têm jogadores fantásticos que podem decidir”.

Certo é que “vai ser preciso um Portugal a um nível altíssimo. Não estou de acordo quando dizem que Portugal não tem estado a bom nível”.

Bernardo Silva elogia Mbappé, com quem se cruzou no Mónaco, mas desvaloriza o confronto com Cristiano Ronaldo. “Não é Mbappé/Cristiano Ronaldo, é entre Portugal e França.

A partida dos quartos de final do Euro 2024 está marcada para as 20h00 de sexta-feira.