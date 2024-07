​Artur Soares Dias não vai apitar mais no Euro 2024: “É uma completa surpresa”

O árbitro Artur Soares Dias não vai voltar a apitar no Campeonato da Europa, na Alemanha. Bola Branca sabe que a participação do português terminou.



O português, de 44 anos e natural do Porto, apitou o Polónia-Países Baixos e o Dinamarca-Inglaterra na fase de grupos do Euro 2024. No dia 2 de julho, já na fase a eliminar, foi o juiz do Turquia-Áustria.

“É uma completa surpresa”, admite Paulo Pereira, ex-árbitro e especialista em arbitragem de Bola Branca. “Exibiu-se a um extraordinário nível. Tirando a costela de português e de amigo do Artur, ele fez três jogos fantásticos, esteve sempre muito em cima do jogo, muito seguro nas decisões, não foi contestado pelas equipas participantes.”

E continua: “Surpreende esta decisão de mandá-lo de volta a casa. O registo parece-me importante. O Artur dignificou e muito a arbitragem portuguesa e deixou uma extraordinariamente imagem no Euro 2024”.

Havia a expectativa que o portuense continuasse em prova, mesmo com a manutenção da seleção portuguesa nas últimas oito vagas do torneio.

Soares Dias foi o árbitro escolhido para as finais da Liga Conferência, entre Fiorentina e Olympiacos, e do play-off de apuramento ou manutenção à II Liga, entre Lusitânia de Lourosa e Feirense.