"Se não marcam golos é bom para nós". Nuno Mendes lança o jogo contra a França

Nuno Mendes, lateral da seleção nacional, assume que é um bom sinal a França estar com dificuldades em marcar golos no Europeu, a dois dias do duelo para os quartos de final.

Portugal jogou mais 30 minutos de prolongamento e mais tarde do que a França, mas em resposta a uma questão da Renascença, o defesa garante que o cansaço não se sente no plantel: "Acho que não vai fazer diferença, jogamos mais tarde e mais tempo, mas dá para recuperar, alguns ainda estão em fase de recuperação. Todos estão preparados para jogar e a 100%".

Sobre a ineficácia da França, que só marcou através de penálti ou autogolos, o defesa do PSG assume que isso é uma boa notícia para Portugal, ainda que reconheça a qualidade dos jogadores adversários.

"Não sei porquê, se não marcam golos é bom para nós. Já é um bom início, mas eles têm cheiro de golo, tanto o Mbappé como o Dembelé. Gostam de fazer golos e procuram isso. Vai depender deles e também de nós que não façam golos", aponta.

Ainda assim, Mendes tenta desvalorizar a incapacidade de faturar golos: "Marcaram três golos e estão aqui como nós. Podemos esperar tudo deles, têm bons jogadores nas melhores equipas da Europa e estamos preparados para isso. Os golos importam pouco"

O lateral privou com Mbappé nas últimas duas épocas no PSG e joga com Cristiano Ronaldo na seleção e explicou o que é partilhar balneário com ambos.

"São jogadores de alto nível, podem fazer a diferença em qualquer momento, joguei com os dois, foi um prazer jogar com o Mbappé e tenho o prazer de jogar com o Cristiano. São os dois incríveis, estamos preparados, vamos treinar", diz.



Nuno Mendes está à espera que Mbappé jogue do outro lado da defesa, mas está pronto para o defrontar: "Sinceramente, não vai ser ele que vai jogar do meu lado. Se isso acontecer, estou preparado. Treino todos os dias para estes momentos, são jogadores de alto nivel, vamos tentar anular pontos fortes da França".

Cristiano Ronaldo chorou depois de ter falhado o penálti frente à Eslovénia e Mendes assume que foi "difícil para ele": "Todos estamos aqui para ajudar, ele estava num momento menos bom, a equipa sentiu isso. Temos de ajudar todos os jogadores, somos um grupo muito unido, foi o que deu mais força para ganhar o jogo".

Questionado pela imprensa italiana sobre Rafael Leão e a sua evolução, Nuno Mendes acredita que o extremo ainda não é um produto acabado.

"O Leão é um dos melhores do mundo na posição dele, é muito possante, agressivo no um para um, muito bom. Como é óbvio, acho que não é completo, tem de trabalhar muitas coisas como vários de nós. Acho que pode dar um passo mais ainda", conclui.

Portugal defronta a França na sexta-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença a partir de Hamburgo e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.