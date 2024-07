Polícia alemã investiga alegada agressão de seguranças a adepto no Portugal-Eslovénia

A polícia alemã anunciou, esta quarta-feira, que está a investigar um vídeo partilhado nas redes sociais em que um adepto parecia ser agredido por membros do "staff" de segurança do estádio durante os penáltis do Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024.

O vídeo em causa mostra dois homens imobilizados no túnel da Frankfurt Arena, na passada segunda-feira: um deles já no chão, com as mãos atrás das costas, segurado por dois "stewards"; e o outro agarrado por três seguranças e a levar, aparentemente, vários socos e pontapés de um quarto. Depois de Cristiano Ronaldo marcar o seu penálti, a câmara volta a focar-se na confusão no túnel, onde o segundo homem já está no chão e, aí, parece ser agredido por outros dois "stewards".

Não se sabe de que nacionalidade eram os adeptos. O portal "The Athletic" cita um porta-voz da polícia de Frankfurt, que confirma que as autoridades já têm conhecimento do caso e estão a investigá-lo.

A UEFA já tinha anunciado que reforçaria as condições de segurança nos estádios do Europeu, depois de o Turquia-Portugal, da fase de grupos, ter sido interrompido por quatro invasões de campo. O alvo foi Cristiano Ronaldo - o capitão português achou graça ao primeiro invasor, uma criança, mas já não reagiu bem aos restantes, todos adultos.