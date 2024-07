Inglês Michael Oliver vai apitar o Portugal-França

Leia também:

O inglês Michael Oliver foi nomeado, esta quarta-feira, pela UEFA para apitar o jogo entre Portugal e França dos quartos de final do Euro 2024.

O juiz de 39 anos vai apitar o terceiro jogo na competição, depois de ter estado na vitória da Espanha contra a Croácia e da Ucrânia contra a Eslováquia, nos grupos. Na fase a eliminar, apitou o Alemanha-Dinamarca. Oliver será assistido pelos compatriotas Stuart Burt e Dan Cook. O quarto árbitro será o polaco Szymon Marciniak.

No videoárbitro, estará o neerlandês Pol van Boekel.

Oliver já esteve no último Europeu e também no Mundial do Qatar. É árbitro internacional desde 2012 e apita a Premier League desde 2010.

Portugal vai defrontar a França nos quartos de final do Euro, na próxima sexta-feira, às 20h00. A seleção nacional eliminou a Eslovénia nas grandes penalidades na última segunda-feira, com grande destaque para Diogo Costa, que defendeu três.

A partida terá relato na Renascença, em direto, a partir de Hamburgo, e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.