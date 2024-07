⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. A desnuda felicidade num jardim e a política no futebol

E chegaram os quartos de final do Campeonato da Europa. Só faltam 11 dias para a final. É um tirinho. Podíamos estar aqui a perorar sobre Espanha, Alemanha, Países Baixos, Turquia, Inglaterra, Suíça ou França, mas na verdade o que cutuca o meu pensamento é outra coisa…



É a resposta do Olivier Bonamici na “Tertúlia Bola Branca”, gravada na terça-feira, quando ele ouviu a pergunta mui baptista-bastiana “onde estavas no Portugal-França de 1984?” Não sou de intrigas, mas as palavras foram estas: “No jardim com o meu pai. Fiquei tão feliz, uau. O meu pai até foi correr nu…”

Esta quarta-feira, um dia sem jogos, temos um trabalho do Eduardo Soares da Silva e do João Carlos Malta sobre o futebol e a política que se misturam. Ou seja, no Euro 2024 não se tem jogado apenas no campo e basta mirar para a tensão entre os adeptos dos países dos Balcãs e para as declarações dos magos da seleção francesa, que apelaram ao voto e enfrentaram a extrema-direita (Olivier também deixou uma reflexão sobre o tema, na "Tertúlia").

O comentador e analista Francisco Sousa explicou o que aconteceu no Áustria-Turquia e no Países Baixos-Roménia. Os quartos de final arrancam na sexta-feira, com um maravilhoso Espanha-Alemanha e depois, às 20h00, o Portugal-França, em Hamburgo. Saiba tudo o que está a acontecer no Campeonato da Europa e os apontamentos do nosso repórter Luís Aresta no canal WhatsApp da Bola Branca.

🕹️ O futebol foi isto

Países Baixos 3-0 Roménia. A laranja tem sumo e Cody Gakpo está com o pé quente. Foi ele que marcou, logo aos 20’, e Donyell Malen bisou aos 83’ e 90’+3. O futebolista do Dortmund saltou do banco no intervalo. Hagi, na bancada, viu o filho Ianis Hagi em campo com a camisola 10.

Turquia 2-1 Áustria. Um velho conhecido dos relvados portugueses eliminou a surpreendente e boa Áustria. Merih Demiral marcou logo no primeiro minuto e depois dobrou a dose a meia hora do fim. Michael Gregoritsch reduziu aos 66’. A Turquia procura agora o que fez em 2008: chegar às meias-finais do torneio.



👾 Toooooooooor

Com o resultado feito, quando o relógio falava nuns cansados 94 minutos jogados, Malen pegou na bola no meio-campo e correu por ali fora. Meteu-se entre Darius Olaru e Razvan Marin, enxotou-os como se fossem mosquitos e meteu a bola onde Florin Nita menos esperava. Golaço.

🎙️ Cantilenas

“O resultado é sempre o mais importante, mas somos neerlandeses e nos Países Baixos temos de jogar bem e ofensivamente. Nós sabemos isso”, declarou Ronald Koeman, o selecionador da nação de Johan.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

"Why football at Euros is different to what we're used to": a opinião do ex-futebolista Nedum Onuoha na BBC.

🎲 O que vem aí

Nada. Sopas e descanso.

