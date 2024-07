​Um heróico guarda-redes salva a gestão questionável do selecionador e Portugal cai nos braços da França (o dia 3 do mata-mata)

Os bons inícios de Portugal (em 2 partes distintas) antes do caos da gestão Martínez

Portugal, de volta à casa tática em que se sente mais cómodo (4-3-3/4-2-3-1, com momentos de organização ofensiva em 3-2-5) teve dois começos interessantes de jogo, em cada uma das partes: no arranque do 1º tempo, definiu bem as zonas de pressão, mostrou agressividade e capacidade de rodar a bola de um lado ao outro, para depois tentar cruzamentos, sobretudo a partir da direita (muitos desses lances visando o 2º poste). Não houve a melhor definição entre o último passe/remate e a melhor situação surgiu já no fim a partir da esquerda, com Rafael Leão, protagonista em campo aberto, a superar oponentes em duelo direto e a decidir com critério, num passe atrasado para a entrada da área que por pouco não terminou em golo de Palhinha.

O arranque da etapa complementar teve uma equipa a procurar ainda mais encostar o jogo à direita, com muita participação de João Cancelo, quer em arrancadas, quer na procura pelo um-contra-um e cruzamentos/passes para zona de finalização. Vitinha continuava a ser o orientador espiritual da turma lusa, na forma como saía da pressão, guiava o passe e se entendia com os colegas. Por esse facto, surpreendeu muito a substituição do médio do PSG ao minuto 65. Portugal nunca mais se recompôs deste ato de lesa-pátria de Roberto Martínez, perdido entre o argumento da necessidade de aproximação da equipa à área (entrou o agressivo Diogo Jota) e a incoerência de uma gestão que privilegia nomes e estatutos em detrimento do rendimento coletivo, essencial para triunfar neste tipo de competições.

E se é um facto que a circulação de Portugal em zonas interiores é globalmente previsível, ficou ainda mais órfã de critério a meio do segundo tempo e daí para a frente tudo ficou mais complicado: a ligação ao flanco direito perdeu-se, gerou-se um vazio na zona central, Diogo Jota mostrou desconforto a assumir o papel de médio de ligação, com passagens pontuais pela ala (só criou impacto após recuperação em zona alta e passe para CR7 desperdiçar grande chance) e não havia quem assumisse a batuta construtora de Vitinha.

Depois disso, e dentro da busca por soluções inauditas, Martínez lançou Francisco Conceição para o flanco esquerdo (posição contra natura, embora mais tarde tenha assumido a direita), fiando-se em algo que viu nos treinos ou naqueles minutos em que Chico jogou estranhamente daquele lado ante a Geórgia. Além do critério de troca com base na relevância das unidades de balneário, o técnico da Seleção Nacional parece também mostrar uma confiança excessiva na resolução individual, pouco preocupado com as sinergias entre jogadores e conforto que estes sentem dentro das quatro linhas. No prolongamento, o marasmo num quadro de domínio em posse manteve-se, com Bruno Fernandes e Bernardo Silva a não acrescentarem soluções em construção e, no caso do primeiro, também afastado da zona de remate, onde tanta diferença pode fazer. Diogo Jota e o seu brilhantismo em rutura ainda arrancaram um penálti, mas a falta de pontaria de CR7 também não ajudou. Portugal teve sempre mais bola, acabou com mais remates, mas nunca teve verdadeiramente o controlo das operações. Esta equipa parece ficar à mercê de alguma aleatoriedade e isso viu-se na criação de chances por parte dos eslovenos (exímios num jogo mais direto, de aproveitamento de primeiras e segundas bolas, com capacidade para atacar a profundidade e explorar desajustes na transição defensiva portuguesa).

Pede-se muito mais a uma seleção que conta com uma geração de jogadores extraordinária, mas que tarda em ver o potencial confirmado, num quadro de futebol previsível, pouco dado a rasgos, sem uma circulação permanentemente célere entre os 3 corredores e com incúria de treinador em várias tomadas de decisão (desde os ajustes posicionais «estranhos» até às substituições inconsistentes e tardias).

A maior virtude da candidata França… está no setor defensivo

O próximo desafio para a seleção portuguesa não se espera fácil. A França de Didier Deschamps está longe de fascinar mas tem pelo menos uma estrutura montada e mesmo com variantes táticas (hoje apresentou-se num 4-3-3, com Griezmann à direita, quando se esperava um 4-4-2 losango, com presença mais permanente do jogador do Atl. Madrid no corredor central), não perde consistência, sobretudo no setor defensivo. De resto, é aí que reside a grande valência competitiva do conjunto gaulês. Quer em duelos individuais (e hoje a Bélgica, com Openda-Lukaku na frente de ataque, quis forçar constantemente esses confrontos diretos), quer na defesa da área em situações de cruzamento ou em organização, os «galos» concedem pouco aos adversários. Saliba está a viver o melhor momento da carreira, ganhando em antecipação, tendo uma leitura soberba para efetuar o desarme e acrescentando na construção. Upamecano, com um ou outro erro, mostra também estabilidade e Maignan tem sido um gigante discreto mas eficaz na baliza.