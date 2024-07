Esta terça-feira temos Roménia-Países Baixos e Áustria-Turquia: saiba o essencial sobre estes jogos

Roménia-Países Baixos (terça-feira, 17h00) 🎲

Os surpreendentes romenos desafiam uma equipa a lamber as feridas da derrota ante a Áustria e queda para o 3º lugar do grupo. A equipa de Edward Iordanescu começou de forma espetacular, batendo a Ucrânia por 3 golos e revelando uma consistência defensiva de assinalar.

A derrota com a Bélgica deu-se num contexto duro (dificuldade em lidar com pressão da equipa de Tedesco) e no último jogo a conjugação de empates deu para carimbar a vitória no grupo.

Os Países Baixos pecaram pela falta de eficácia na estreia (que levou ao recurso a Weghorst para resolver), controlaram mais atrás frente à França e tiveram uma debacle defensiva no jogo com os austríacos.

As indefinições no meio-campo, os erros defensivos do último jogo e a ausência de uma referência goleadora mais firme devem preocupar Koeman, de forma a evitar uma surpresa nestes oitavos-de-final.

Áustria-Turquia (terça-feira, 20h00) 🎲

O culto a Ralf Rangnick merece toda a razão de ser depois da fase de grupos. O revolucionário treinador, precursor do gegenpressing, tornou a Áustria numa máquina de pressionar e de competir, com diversidade e riqueza no aproveitamento ofensivo.

Baumgartner, Sabitzer, Seiwald ou Arnautović têm sido alguns dos bons nomes deste torneio e a crença numa campanha histórica é legítima.

A formação turca concluiu o grupo com os mesmos pontos de Portugal e mostrou frente à Geórgia e Chéquia o potencial ofensivo desta nova geração. Defensivamente, permanecem muitas dúvidas e há uma baixa super-relevante para este jogo decisivo: o médio Çalhanoğlu está suspenso e a ausência pode pesar para Montella.