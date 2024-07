Emerge uma nova figura no Euro. Gakpo leva os Países Baixos até aos quartos de final

Os Países Baixos estão nos quartos de final do Europeu ao baterem confortavelmente a Roménia, por 3-0, no jogo dos oitavos. Numa seleção que esteve discreta na fase de grupos, o avançado Cody Gakpo começa a emergir como uma das grandes figuras do torneio.

Uma vitória suada contra a Polónia, um empate com a França e uma derrota contra a surpreendente Áustria não criaram grandes expectativas quando se ponderava quais as possibilidades dos Países Baixos no lado teoricamente mais fácil dos oitavos de final. Mas essa perceção pode ter mudado esta tarde.

O jogo contra a Roménia é dominante do primeiro ao último minuto, com oportunidades em cima de oportunidades. E, acima de tudo, golos.

Aos 20 minutos, Cody Gakpo deu o primeiro sinal. Recebeu de Xavi Simons e rematou ao ângulo à entrada da área. Foi o seu terceiro no torneio e chega ao topo da tabela dos melhores marcadores com os mesmos de Mikautadze, da Geórgia.

No segundo tempo, o avançado do Liverpool voltou a marcar num lance confuso na área, mas o VAR invalidou por fora de jogo.

Aos 82 minutos, Gakpo juntou uma assistência ao cardápio de melhores momentos neste Europeu. Com uma grande jogada de esforço junto à linha, fez o passe Malen, que apontou o golo da tranquilidade. Já nos descontos, Malen bisou no contra-ataque rápido após um canto da Roménia.

Os Países Baixos seguem em frente e ficam à espera do vencedor do último jogo dos oitavos, entre Áustria e Turquia.

A seleção de Koeman está no lado teoricamente mais fácil do torneio e, num hipotético caminho até à final, a Inglaterra poderá ser a maior dificuldade.