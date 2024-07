Demiral leva a Turquia aos quartos de final do Europeu

Merih Demiral, antigo central do Sporting, marcou os dois golos que apuraram a seleção da Turquia, esta terça-feira, para os quartos de final do Europeu após uma vitória frente à Áustria, por 2-1.

Num jogo arbitrado pelo português Artur Soares Dias, o central que atuou uma vez na equipa principal do Sporting em 2017/18 'bisou', no primeiro minuto e aos 59, enquanto Michael Gregoritsch reduziu, aos 66, marcando o 100.º golo do Euro2024.

Nos quartos de final, no sábado, pelas 20h00, no Estádio Olímpico de Berlim, a Turquia, pela terceira vez nesta fase, replicando 2000 e 2008, defronta os Países Baixos, sem Yuksek e o benfiquista Kokçu.