Crónica. Um monstro para varrer fantasmas e vícios antigos

Nos minutos finais do prolongamento, Pepe pecou e o perdão chegou pelo guarda-redes do FC Porto, que cancelou a avassalante heroicidade nacional marcada na agenda de Benjamin Šeško. Depois, nos penáltis, parou três bolas. Foi um monstro com uma vassoura na mão.

As mexidas de Roberto Martínez pioraram a equipa, parece consensual. Rafael Leão, sempre intermitente mas o único da frente que realmente desequilibrava, saiu para entrar Diogo Jota. A equipa ficou sem explosão, porque Nuno Mendes e João Cancelo (os melhores a par do médio do PSG) não tinham a liberdade devida para fazerem o que sabem fazer, e sem o refinado toque de Vitinha. Piorou.

O descarrilamento da equipa foi inaugurado definitivamente antes disso, quando Roberto Martínez retirou do campo Vitinha, aos 65’, algo que se aproximava das maleitas mais indignas da heresia. O jogo, curiosamente, ficou mais parecido com o que preferiam os eslovenos, já havia explicado Katanec em entrevista à Renascença . Futebol direto, furioso, conservador e esperançoso. Um jogo partido dava-lhes trunfos. Portugal, que até começou bem e desligou e permitiu o crescimento do adversário, perdeu-se sem o farol. A previsibilidade voltava como um fantasma desavindo e as oportunidades de golo foram raras, muito raras, mas o técnico afirmaria, na conferência de imprensa, que a equipa “jogou muito bem” .

Portugal estava perdido em campo e abusava das bolas longas e dos cruzamentos à espera da lenda que sai do meio do nevoeiro que o questiona. Bernardo Silva e Bruno Fernandes foram caindo até se tornarem meros figurantes. Palhinha era aquele emigrante sério muito sério e digno, cheio de dificuldades na lembrança, que mantinha a mala arrumada para qualquer eventualidade.

Antes do apito inicial, portugueses e eslovenos homenagearam Manuel Fernandes durante um minuto. Martínez voltava ao 4-3-3 com as suas variantes que vão sempre esbarrar na mesma ideia, mas o ponto de partida era diferente e, alegrem-se os que torciam o nariz, não se juntavam três centrais a João Palhinha. Do outro lado estava um 4-4-2 que defendia quase no meio-campo e que tentava encurtar as linhas, empurrando Portugal para as laterais. A energia do outro lado era admirável.

A bola preferia as botas dos portugueses. Os cruzamentos preferiam evitar as cabeças dos portugueses. A falta de timing de Cristiano, aquele ‘killer instinct’, também é um sinal. Os eslovenos melhoraram e até apareceram em situações de superioridade no ataque.

Cristiano andava à bulha com Vanja Drkusic e ia perdendo, irritando-se aqui e ali. Os livres diretos sucederam-se e o capitão assumiu todos, sem sucesso. Šeško começava a incomodar a sério. Antes do intervalo, Palhinha bateu na bola e ela foi beijar o poste.