Roberto Martínez: "Diogo Costa é o segredo mais oculto do futebol europeu"

Roberto Martínez, selecionador nacional, defende que Portugal jogou bem na vitória, nos penáltis, contra a Eslovénia e define Diogo Costa como "o segredo mais oculto do futebol europeu".

Em declarações à RTP, o técnico espanhol acredita que "começou um novo torneio, em que se pode vencer nos detalhes".

"A equipa jogou muito bem, trabalhou, defendeu. A relva não estava fácil, mas era a mesma para as duas equipas, ainda que tenha ajudado a equipa sem bola. Foi incrível a força do balneário para ganhar o jogo", começou por dizer.

O treinador sublinha a atitude da equipa para vencer nas grandes penalidades, mesmo depois do empate sem golos no prolongamento: "Vimos uma equipa focada, cheia de orgulho, cheia de força, merecemos ganhar, mas acontece quando não marcas as oportunidades. Estamos nos quartos de final, os adeptos têm uma noite para celebrar".

"Sofrer faz parte. Tinha a mensagem que os portugueses fazem normalmente contas para apurar nos torneios. Sofremos juntos com a união dos portugueses. É um dia para celebrar uma vitória muito trabalhada", concluiu.

Martínez deixou ainda grandes elogios a Diogo Costa, o herói do jogo, que defendeu três penáltis: "Acho que o segredo de Portugal é o Diogo Costa. Diogo Costa é o segredo mais oculto do futebol europeu e hoje apareceu. Hoje acho que entrou num patamar totalmente diferente. A situação no um para um foi incrível. Depois teve o foco para fazer três defesas consecutivas. Temos de estar muito orgulhosos dele".

O selecionador preferiu não fazer grandes análises à França, adversário dos quartos de final.

"Agora teremos um jogo totalmente diferente, com uma França toda diferente, mas hoje é uma noite em que todos os portugueses merecem celebrar", terminou.