Portugal-Eslovénia: UEFA confirma minuto de silêncio em memória de Manuel Fernandes

A UEFA confirmou esta segunda-feira que antes da partida de Portugal contra a Eslovénia irá decorrer um minuto de silêncio em memória de Manuel Fernandes, que faleceu no passado dia 27 de junho devido a doença prolongada. O antigo capitão do Sporting e da seleção nacional foi internacional A por 30 vezes, contribuindo com sete golos.



A organização que tutela o futebol europeu confirmou ainda que o tecto da Arena de Frankfurt estará fechada para receber o jogo dos oitavos de final.

Portugal e Eslovénia defrontam-se às 20h00 desta segunda-feira no Waldstadion, em Frankfurt. O jogo será arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.