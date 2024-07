Os jovens magos inspiram a goleada espanhola e os craques que salvaram uma Inglaterra pobre (o resumo do mata-mata)

A Espanha dos extremos irreverentes e dos médios inspirados



Não foi fácil, até pelo (injusto) cenário de desvantagem vivido durante 21 minutos, mas a Espanha derrotou a Geórgia e fê-lo com alguns momentos soberbos durante a partida. O começo foi forte, com uma circulação fluida entre os 3 corredores, uma pressão alta tremenda e uma procura por diversificar a maneira de atacar. O golo georgiano ainda fez duvidar a Roja, mas a resposta competitiva foi muito sólida.



O impacto dos extremos espanhóis voltou a ser significativo para garantir um crescimento competitivo da equipa. Ainda que nem sempre com a vida facilitada na primeira parte ante o 5-3-2 solidário e com boas coberturas por fora da Geórgia, Lamine Yamal e Nico Williams procuraram envolvimentos constantes com os colegas no último terço.

O primeiro encontrou o conforto das combinações com Pedri inicialmente e depois a gerar entendimento com Dani Olmo (entrada soberba em jogo, com direito a um golo em que a receção valeu… meia finalização) e o homem do Athletic a ter participação relevante em velocidade e na projeção no espaço (como no 3-1, em que finalizou de maneira irrepreensível), mas também a deliberar bem no passe, mais metido por dentro - lance do empate de Rodri.



Também os médios voltaram a fazer a diferença, pisando zonas mais adiantadas ante o bloco compacto da Geórgia. Rodri e Fabián Ruiz desprenderam-se para faturar e geraram vantagens no passe pela proximidade permanente no corredor central. O homem do PSG originou o 3º golo de forma notável, dirigindo uma bola longa a partir de trás para a desmarcação de Nico Williams. Tanto com Pedri como com Olmo, houve um acasalamento interessante destes dois, sendo de destacar que Mikel Merino também entrou com confiança para avançar no terreno.