Martínez. "É mata-mata, temos de ganhar" à Eslovénia

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, elogia a Eslovénia, mas lembra que esta segunda-feira “é ‘mata-mata’, temos de ganhar”.

Em conferência de imprensa, Martínez lembra que este “será um momento histórico para o futebol na Eslovénia, os primeiros oitavos-de-final de um Europeu. É um jogo competitivo, mas a essência deles é a mesma”.

“Admiramos muito o que o treinador está a fazer, têm uma seleção que joga como um clube, têm uma sincronização defensiva muito forte, ajudam-se muito uns aos outros, passam tempo sem bola, mas depois são muito perigosos. Sesko e Sporar têm uma ligação muito boa. E, claro, mantêm a baliza a zero. A Eslovénia é uma equipa que acredita e é muito competitiva”, referiu.

Sem se deter na análise, Roberto Martínez acrescentou: “É uma equipa que gosta de jogar sem bola e nós precisamos de defender bem. Há momentos-chave que são muito rápidos. Eles não precisam de muitos toques ou posse para criar perigo. Sesko e Sporar têm um remate fácil, se marcarem primeiro o jogo torna-se mais difícil. Mas claro, sempre com a ideia de que a Eslovénia é muito forte defensivamente e precisamos de ter paciência”.

O técnico nacional reconhece que gostaria de ter um “jogo perfeito”, mas que o jogo perfeito “não existe”.

“Queremos marcar muitos golos, manter a baliza a zeros, controlar o jogo. Mas gostaria de continuar a fazer o que vi durante os primeiros jogos, com duas vitórias e um jogo que não gostámos tanto, que foi a capacidade de trabalho dos jogadores. Somos uma equipa muito comprometida e, depois, claro que precisamos de melhorar em muitos aspetos. Temos de melhorar o que fizemos bem. A responsabilidade do grupo foi muito boa depois da derrota com a Geórgia e gostaria que amanhã houvesse uma boa resposta".

No entanto, o técnico espanhol deixa a garantia: "O torneio começa agora. Portugal está fresco, estamos preparados."



Portugal vai defrontar a Eslovénia, esta segunda-feira, para os oitavos de final do Euro 2024, partida às 20h00.