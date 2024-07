França vence Bélgica com autogolo e fica à espera de Portugal nos "quartos"

A França derrotou a Bélgica, por 1-0, nos oitavos de final do Euro 2024, esta segunda-feira, e fica, nos "quartos", à espera do vencedor do Portugal-Eslovénia.

Num encontro em que os franceses foram muito mais rematadores (19 remates contra apenas quatro), mas só por duas vezes - as mesmas que os belgas - conseguiram acertar no alvo, foi um autogolo a decidir.

Aos 85 minutos, Kolo Muani recebeu a bola na meia direita da área e rematou à baliza. A bola desviou no ex-Benfica Jan Vertonghen e foi o suficiente para enganar Koen Casteels e dar o golo da vitória à França.

Com esta vitória, os vice-campeões do mundo avançam para os quartos de final e ficam à espera de Portugal ou Eslovénia. Encontro marcado para sexta-feira, 5 de julho, às 20h00, em Hamburgo.