França-Bélgica & Portugal-Eslovénia: o que tem de saber destes jogos dos 'oitavos'

França-Bélgica (segunda-feira, 17h00) 🎲

Daqui sairá o adversário português, caso os rapazes de Martínez se apurem. A França tem sido mais destacada pela capacidade defensiva do que pela eficácia na frente (apenas 2 golos apontados, um na própria baliza e outro de penálti). A equipa não demonstra grande criatividade, mais para lá das arrancadas de Dembélé, dos movimentos de Mbappé ou da verticalidade de Theo Hernández.

Griezmann tem estado de pontaria desafinada e Kanté vai sendo (juntamente com Saliba) o jogador mais destacado dos gauleses.

Já a Bélgica também não convenceu, tendo somado apenas uma vitória num grupo em que tinha o favoritismo. De Bruyne assumiu o estatuto de líder da equipa sobretudo a partir do 2º jogo, mas precisa de companhia mais fiável (Doku alterna entre a irreverência e a escassa resolução). Tielemans pode ser a chave para fazer a equipa crescer, num contexto em que Lukaku tem sido infeliz - finalizações pouco conseguidas, a 3 golos anulados, valendo o suporte em apoio.

Portugal-Eslovénia (segunda-feira, 20h00) 🎲

O teste definitivo ao modelo de Martínez, ainda para mais na sequência de um fecho de fase de grupos que deixou mais dúvidas do que certezas. O experimentalismo do selecionador nacional frente à Geórgia irá provavelmente dar lugar a um retorno à base tática de maior comodidade, entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, com o regresso de peças-chave à equipa inicial.

A gestão a partir do banco não tem sido convincente e veremos se não será necessário sacar um coelho da cartola para surpreender uma das melhores organizações defensivas deste Campeonato da Europa.

Estruturada em 4-4-2, a turma eslovena é altamente fiável, pouco dada a explorar inovações táticas (mesmo onze nos 3 jogos da fase de grupos) e confia em ataques mais imediatos, verticais e que possam potenciar a capacidade de remate de Šeško.

O particular de março serve de aviso à turma portuguesa, mas o contexto deste jogo será completamente distinto. Querer dominar, apresentar uma equipa coerente e confiar no talento poderá fazer a diferença no final.