Depois da Eslovénia, seleção já pensa na França. "É fortíssima, mas estamos preparados"

O mais importante foi Portugal derrotar esta segunda-feira a Eslovénia, mesmo no sofrimento das grandes penalidades, e a equipa está preparada para defrontar a França nos quartos de final do Europeu de Futebol (Euro2024). Reações dos jogadores das seleção das quinas após o embate de Frankfurt.

Bruno Fernandes



"Conseguimos alguns cruzamentos com perigo, mas não deu golo. Foi bem trabalhado, mas não surtiu o efeito desejado, o passo demasiado longo, ou eles a defender bem. Eles eram a seleção com mais alívios. Estivemos sempre por cima, demos algumas oportunidades no contra-ataque. Sabíamos que o Sporar e Sesko combinam muito bem. O mais importante foi passar. Queremos melhorar, fazer mais golos e criar mais oportunidades"

João Cancelo

"Sinto que fomos superiores no jogo todo, era de esperar, mas faltou alguma calma em alguns momentos. No final, ainda que por penáltis, acho que fomos justos vencedores".

"Tinha a minha filha na bancada, dá-me mais força. Cheguei ao balneário, achei que podia fazer mais. Falhei um Europeu, no Mundial não estive no bom momento e quis dar uma resposta. Entrei com vontade de representar o meu país e a minha família".

"Eu acho que tudo pode acontecer agora. A França é fortíssima, foram à final no último Mundial, mas estamos preparados. Trabalhamos muito bem, todos estamos comprometidos. Os que entraram fizeram a diferença, há que formar um grupo muito forte e todos preparados para estarmos prontos".

Diogo Costa

"São jogos mais difíceis, muito tempo sem tocar na bola, só me focava para aproveitar a oportunidade, estou muito contente pro ajudar a equipa, dedicar o jogo à minha equipa que é o meu suporte".

"É uma motivação extra, trabalho no que falta, mato-me a trabalhar, a acreditar em mim. Agradeço à minha família".

"Foi o jogo que mais consegui ajudar a minha equipa e é nisso que me foco".

"Agora, venha o que vier, estamos prontos. Temos de estar à espera de tudo, vamos com tudo. Nos penáltis, neste jogo fiz diferente e segui o meu instinto e ainda bem. Estou muito feliz por ajudar a equipa".

"Estudamos sempre, mas não insisti muito na análise e foquei-me no instinto. Não consigo explicar-lhe, foi o que senti. Os guarda-redes temos de ter isso e estou feliz por ajudar. Não sou muito extrovertido, gosto de focar no trabalho, tenho a minha família como suporte, foco-me nisso e no trabalho".

Cristiano Ronaldo

"É uma tristeza inicial, mas uma alegria no final. O futebol dá isto: momentos inexplicáveis, 8 ou 80. Tive a oportunidade de dar vantagem, não consegui. O Oblak fez boa defesa, tenho de rever se chutei bem ou mal. Sentimento de tristeza e alegria, mas o mais importante é desfrutar da passagem, a equipa fez um trabalho extraordinário. Portugal merecia, tivemos mais oportunidades. A Eslovénia teve o jogo todo quase a defender, todos estão de parabéns, principalmente o guarda-redes".

"Quem falha é quem tenta, é uma frustração quando não marcamos, mas já esqueci. O resultado foi positivo, é o mais importante. Às vezes é difícil, tenho mais de 200 na carreira, pode ser uma confusão onde se mete. Hoje, ganhei. Perdi duas vezes em penáltis esta época, hoje vencemos".

"Fico emocionado quando vejo a minha mãe, são momentos únicos, que não consigo expressar em palavras, são pessoas que gosto, os fãs, que estão sempre comigo. Fico muito feliz por isso".

"Vamos ter um jogo difícil com a França, é o favorito a ganhar com a Alemanha e a Espanha, mas vamos para a guerra. Futebol é isto, isto foi um plus de energia. Vamos lutar até final. Vou dar o meu melhor, faço isto há 20 anos, falhei o penálti, mas quis ser o primeiro a marcar. Isto é a vida. Desistir não vão ver de mim".

"Sem dúvida, é o último Euro. Não fico emocionado por isso, é pelo entusiasmo que vejo no jogo, a minha família, o carinho, até os meus companheiros. Não é por deixar o futebol. O que falta fazer mais? O que falta ganhar mais? Acho que não se vai resumir a isto. O mais importante desta caminhada é o entusiasmo que ainda tenho para estar aqui".