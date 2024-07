Cristiano Ronaldo emociona-se. "Mesmo os mais fortes às vezes têm os seus dias"

Cristiano Ronaldo confirma que este é o seu último Europeu, no entanto, garante que não é essa a origem da sua emoção, depois de Portugal ter passado aos quartos de final num jogo de "oito ou 80", e admite que "mesmo os mais fortes, às vezes, têm os seus dias" menos bons.

Em declarações à Sport TV e à RTP, o capitão da seleção nacional, que falhou um penálti nos 120 minutos mas depois converteu, no desempate, com sucesso, não conteve as lágrimas após o apuramento.

Último Europeu: "Sem dúvida, é o último Euro. Não fico emocionado por isso, é pelo entusiasmo que vejo no jogo, a minha família, o carinho, até os meus companheiros. Não é por deixar o futebol. O que falta fazer mais? O que falta ganhar mais? Acho que não se vai resumir a isto. O mais importante desta caminhada é o entusiasmo que ainda tenho para estar aqui."



Lágrimas após o penálti falhado: "Não é que estivesse frágil. Mesmo os mais fortes às vezes também têm os seus dias. Estava triste."

Os dois penáltis: "É uma tristeza inicial, mas uma alegria no final. O futebol dá isto: momentos inexplicáveis, oito ou 80. Tive a oportunidade de dar vantagem, não consegui. O Oblak fez boa defesa, tenho de rever se chutei bem ou mal. Sentimento de tristeza e alegria, mas o mais importante é desfrutar da passagem, a equipa fez um trabalho extraordinário. Portugal merecia, tivemos mais oportunidades. A Eslovénia teve o jogo todo quase a defender, todos estão de parabéns, principalmente o guarda-redes."

Penálti falhado: "Quem falha é quem tenta, é uma frustração quando não marcamos, mas já esqueci. O resultado foi positivo, é o mais importante. Às vezes é difícil, tenho mais de 200 na carreira, pode ser uma confusão onde se mete. Hoje, ganhei. Perdi duas vezes em penáltis esta época, hoje vencemos."

Emoção: "Fico emocionado quando vejo a minha mãe, são momentos únicos, que não consigo expressar em palavras, são pessoas que gosto, os fãs, que estão sempre comigo. Fico muito feliz por isso."

Quartos de final frente à França: "Vamos ter um jogo difícil com a França, é o favorito a ganhar com a Alemanha e a Espanha, mas vamos para a guerra. Futebol é isto, isto foi um plus de energia. Vamos lutar até final. Vou dar o meu melhor, faço isto há 20 anos, falhei o penálti, mas quis ser o primeiro a marcar. Isto é a vida. Desistir não vão ver de mim."