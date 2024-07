​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. A imprudência meritória de Nico e Lamine

Não sentem vontade de jogar quando veem Nico Williams e Lamine Yamal a deslizar em cima de um relvado? Não deve haver melhor elogio para se fazer a um futebolista. Olhe, cavalheiro, vejo-o e apetece-me tocar na bolinha. Se a história de família da Williams é avassaladora, a de Lamine choca pela precocidade. O que andavam a fazer com 16 anos?



A Espanha, completamente olvidada da ‘fúria’, mantém o jogo de alto gabarito a que nos habituou nos últimos tempos, mas agora junta duas feras perto do cal. Há um livro qualquer de Kerouac (talvez “E os Hipopótamos Cozeram nos Seus Tanques”, com Burroughs) em que uma personagem diz qualquer coisa assim: “Na juventude, a prudência não é meritória”. Quanta verdade. E Nico e Lamine levam isso no peito. Cometem atrocidades, inventam golos, semeiam risinhos e enchimentos das coisas não mensuráveis que levamos nas entranhas. E divertem-se.

Os espanhóis enganaram facilmente os georgianos. E os ingleses voltaram a dececionar, ainda que Bellingham e Kane tenham dado um arzinho da sua graça. O comentador e analista Francisco Sousa conta-nos o que se passou nesses jogos. Para esta segunda-feira, o menu tem Bélgica-França e Portugal-Eslovénia. Roberto Martínez revelou que o “torneio começa agora” e Bruno Fernandes tem os olhos na final. O selecionador esloveno não tem medo de nada.

O jogo vai decorrer em Frankfurt, com direito a minuto de silêncio em homenagem a Manuel Fernandes. Na mesma cidade, o Luís Aresta esteve à conversa com um ás das setas no Campeonato do Mundo.

🕹️ O futebol foi isto

Eslováquia 1-2 Inglaterra. A certa altura não se sabia quis é que jogavam na Premier League. Os eslovacos mostraram um caráter e capacidades imensos, mas a estrelinha de Jude Bellingham não o abandonou e empatou, depois da hora, de bicicleta. Harry Kane fez o golo decisivo.

Espanha 4-1 Geórgia. A surpresa maior deste Europeu até começou a vencer, com mais um golo na própria, mas Kvaratskhelia e companhia acabaram por ceder perante tanta qualidade. Rodri, Fabián Ruiz, Nico e Dani Olmo fizeram os golos para a melhor equipa do torneio.

👾 Toooooooooor

Embora o golo de Nico Williams seja especial, pelo passe de Ruiz, pelo drible do miúdo e pela finalização à futsal, é difícil fugir à bicicleta de Jude Bellingham, certo? Já passava da hora, a equipa estava de rastos e ele, com uma das manobras mais difíceis, meteu a bola na baliza.

🎙️ Cantilenas

“Foi jogo para 8-1 ou 9-1”, afirmou Luis de la Fuente, o selecionador espanhol depois da goleada à Geórgia.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Desta vez será uma sugestão musical: o novo álbum de Mabe Fratti, “Sentir que no sabes”.

🎲 O que vem aí

Bélgica-França às 17h00, em Düsseldorf

Portugal-Eslovénia às 20h00, em Frankfurt

Acompanhe os noticiários Bola Branca, as histórias e os relatos dos jogos de Portugal na Renascença. Saiba tudo sobre o Euro 2024 , resultados e atualizações diárias, em rr.pt.