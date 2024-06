Quatro minutos entre o inferno e o céu para a ‘mannschaft' e uma Suíça luxuosa (o resumo do dia 1 de mata-mata)

O caminho para a vitória alemã foi guiado pelos… centrais

A Alemanha aproveitou 4 minutos de loucos, entre um golo anulado a Andersen por fora-de-jogo microscópico de Delaney e um penálti… cometido pelo mesmo Andersen para se catapultar para os quartos de final. Não obstante o azar tremendo do central dinamarquês, há que destacar o mérito tremendo que dois jogadores que não marcaram, acabaram por ter neste triunfo: Rüdiger e Nico Schlotterbeck. O central do Real Madrid foi absolutamente imperial em duelos defensivos e o companheiro do lado, substituto do castigado Tah, mostrou segurança atrás e iniciou com passes longos as jogadas que acabaram por ser decisivas, tanto no lance que terminou em penálti como na assistência teleguiada para o rasgo em profundidade de Musiala no 2-0. A Mannschaft arrancou para o jogo em força, definindo uma pressão agressiva, não deixando a Dinamarca sair com conforto e promovendo uma construção por dentro (Kroos sempre como protagonista) para depois atacar bem em zonas exteriores (Raum a aparecer) e ainda criou perigo na bola parada. Viram-se desmarcações perspicazes de Havertz, tanto por fora, como na área - está a fazer um bom Europeu nos movimentos sem bola, mas falta melhor definição técnica. Da 2ª parte, fica sobretudo a forma como a turma alemã se adequou taticamente após o penálti de Havertz, com Emre Can a entrar para fechar numa linha de 3 centrais, para compensar saídas de posição dos colegas de trás e com uma exploração perspicaz da profundidade - visível numa enorme oportunidade do homem do Arsenal e no golo que fechou o resultado.

A equipa da Dinamarca sai do Euro 2024 de forma digna, porque teve bons períodos no jogo. Eriksen voltou a assumir a batuta, ao procurar o corredor central para ligar jogo, com uma dinâmica interessantíssima à direita entre Bah e Skov Olsen - a presença deste jogador permitiu ao lateral do Benfica incorporar-se mais por dentro várias vezes. Viram-se boas iniciativas, também em contra-ataque, mas se há algo que parece faltar ao conjunto de Kasper Hjulmand é «killer instinct». Højlund desperdiçou duas enormes chances (com créditos para Neuer, ainda assim) e do banco não saíram soluções para acrescentar qualidade de definição no último momento. Atrás, Schmeichel alternou entre defesas importantes e o desconforto na saída antes do 2-0 - lance em que Andersen também teve responsabilidade direta. Yakin elevou a Suíça ao estatuto de equipa de culto - a Itália que o diga A fase de grupos já tinha deixado notas positivas sobre o nível exibicional desta Suíça e as expectativas eram bastante boas para o confronto com uma Itália que ainda deixava muitas dúvidas. O que aconteceu na tarde de Berlim foi tudo menos uma certeza para quem tem seguido este Europeu. O 3-4-2-1 de Murat Yakin (ele que nem era um grande adepto deste sistema), com várias dinâmicas assimétricas de assinalar, superou claramente a equipa de Luciano Spalletti, perdida nos fantasmas das últimas partidas da fase de grupos, a voltar à configuração com 4 defesas, mas incapaz de se proteger bem atrás e ao mesmo tempo sem argumentos para sair das amarras helvéticas. Uma das chaves táticas do jogo, desde a 1ª parte, foi precisamente a da marcação individual imposta pela Suíça em zonas altas do terreno. A Itália duvidava, não tinha acerto no passe e o conjunto adversário conseguia impor-se através de uma recuperação agressiva, conjugada com movimentos coordenados em posse: Rieder, partindo de interior ofensivo à direita e Aebischer, na teórica função de ala esquerdo mas aparecendo por dentro com bola, traziam imprevisibilidade e vantagem para atacar as costas dos médios transalpinos (juntamente com Freuler). Liberdade de movimentos de forma coordenada é uma das essências do modelo de Yakin. Ndoye, depois de brilhar à esquerda, revelou a multifuncionalidade, fazendo todo o corredor direito (também a defender) e podendo surgir em espaços diferentes - notável a forma como foi à meia-esquerda ligar com Vargas no lance do 1-0, atraindo marcações e ajudando a que se libertasse espaço para a espetacular desmarcação do médio Freuler na área.